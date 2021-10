Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell etwas leichter bei 29.002,82 Punkten.



Vor dem Hintergrund einer Erholung des globalen Geschäfts habe HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7/ WKN A1PHFF) in Q3 den Umsatz auf vorläufiger Basis um 42% auf 755 Mio. EUR verbessern können. Der operative Gewinn (EBIT) habe bei 85 Mio. EUR gelegen nach 15 Mio. EUR im Pandemie-belasteten Vorjahr. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 habe das Ergebnis um 3% höher gelegen. Angesichts des bisherigen Jahresverlaufs erhöhe der Modekonzern die Prognosen und rechne nun für das Gesamtjahr mit 40% (bisher: 30 bis 35%) gesteigerten Erlösen. Das EBIT solle zwischen 175 und 200 (bisher: 125 bis 175) Mio. EUR liegen.



Die Medizintechnik-Firma Drägerwerk (ISIN DE0005550636/ WKN 555063) habe nach dem Corona-bedingt starken Geschäft im Vorjahr in Q3/2021 deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis verbucht. Nach vorläufigen Geschäftszahlen hätten die Erlöse mit rund 770 Mio. EUR um 11,8% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Das Ergebnis vor Steuern (EBIT) sei auf rund 48 (126,7) Mio. EUR gesunken. Der Auftragseingang habe sich mit rund 760 Mio. EUR dagegen erfreulich entwickelt. Allerdings sei durch Knappheit bei elektronischen Komponenten das Lieferketten-Risiko gestiegen. CEO Dräger erwarte für das laufende Geschäftsjahr unverändert einen Umsatzrückgang zwischen 2 und 6% und eine EBIT-Marge zwischen 8 und 11%.



Bei einem ruhigen Handel habe der Euro am Freitag etwas zulegen und die Marke von 1,16 USD hinter sich lassen können.



Die Warnung der Internationalen Energieagentur vor einer zunehmenden Energieknappheit habe die Ölpreise auch zum Wochenschluss noch einmal ansteigen lassen. Gold sei wieder leicht zurückgekommen. (18.10.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt legte zum Wochenausklang erneut zu, so die Analysten der Nord LB.Nach dem bislang erfreulichen Start der US-Berichtssaison hätten sich auch hier zulande Anleger wieder optimistischer gezeigt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,81%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,55% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,40% gestiegen. RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712), die am Morgen noch mit spitzen Fingern angefasst worden seien, hätten mit +4,5% die DAX-Spitze erklommen.An der Wall Street hätten sich Anleger nach starken Bankenbilanzen und einem überraschenden Umsatzplus der Einzelhändler risikofreudiger gezeigt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,09%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,75% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,50% geklettert. Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) (+3,8%) habe dank starker weltweiter Geschäfte mit Übernahmen und Fusionen einen Gewinnsprung verzeichnet. Der Nettogewinn sei in Q3 um 63% auf 5,28 Mrd. USD geklettert.