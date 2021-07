Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) lege deutlich zu; aktuell bei 28.539,26 Punkten.



Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) habe die Auslieferungen im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen können. Insgesamt seien 297 Flugzeuge an Kunden übergeben worden, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 101 Maschinen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 seien es allerdings 92 Airliner weniger gewesen. Zugleich seien in den ersten sechs Monaten 165 Neubestellungen eingegangen. Der Orderzuwachs habe sich aber wegen zahlreicher Stornierungen in Grenzen gehalten und unter dem Strich bei 38 Aufträgen gelegen.



Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) plane laut einem Bericht im Rahmen der nachgeschärften Elektrostrategie in jeder Baureihe ein Elektromodell. Ein konkretes Datum für den Abschied vom Verbrenner werde es aber zunächst nicht geben, da der Antrieb je nach Ladeinfrastruktur in einigen Märkten auch nach 2030 noch gefragt sein dürfte.



Nach anfänglichen Verlusten habe die wieder freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten den Euro gestützt. Die Kursausschläge hätten sich dabei allerdings in einem moderaten Rahmen gehalten.



Nach ersten Erholungsansätzen am Donnerstag sei es den Ölpreisen zum Wochenausklang gelungen, einen Teil der im Verlauf der Woche erlittenen Verluste zu kompensieren. Gestützt worden seien die Ölpreise durch die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Zudem habe der schwächere Dollar die Rohölpreise beflügelt. Der Goldpreis habe sich am Berichtstag nur wenig verändert. Für größere Bewegungen hätten einfach die entscheidenden Impulse gefehlt. (12.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich zum Wochenausklang deutlich freundlicher gezeigt, so die Analysten der Nord LB.Unterstützung sei vor allem von der Wall Street gekommen. Ferner hätten die Anleger sehr erfreut auf die jüngsten Geschäftszahlen von VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) (+5,91%) und BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) (+3,45%) reagiert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,73%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,55% und der MDAX um +1,24% gestiegen.Rekordfieber an der Wall Street - alle drei Marktbarometer hätten neue Bestmarken erzielt. Damit hätten die Anleger den jüngsten Kursrücksetzer schnell hinter sich gelassen. Der Fokus der Anleger werde sich nun auf die Bilanzsaison verlagern, die kommende Woche mit den großen Banken in Gang kommen werde. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,30%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,1% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,0% geklettert.