Der Nikkei-225 notiere aktuell fester bei 29.078 Zählern (+0,70%).



BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) plane zusammen mit dem Energiekonzern Vattenfall den weltgrößten Offshore-Windpark in der niederländischen Nordsee. Die rund 1,6 Mrd. EUR teure Investition solle BASF mit grünem Strom versorgen, insbesondere am Standort Antwerpen. "Mit dieser Investition sichern wir uns signifikante Mengen an Strom aus erneuerbaren Quellen," so BASF-Chef Brudermüller. Der Chemiekonzern übernehme dafür einen Anteil von 49,5% an dem Windpark Hollandse Kust Zuid von Vattenfall für 300 Millionen EUR. Mit dem Abschluss der Transaktion rechne Brudermüller in Q4. Die Montagearbeiten sollten bereits im Juli beginnen, 2023 sei die vollständige Inbetriebnahme geplant.



Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610)-Chef Busch wolle sein Unternehmen mehr auf Software-Technologien ausrichten und damit das Wachstum beschleunigen. Der Umsatz solle ab dem GJ 2021/22 (30.09.) jährlich um 5 bis 7% (bisher: 4 bis 5%) zulegen. Der Konzerngewinn solle dabei stärker zulegen als der Umsatz. Siemens habe sich ein Wachstum des Ergebnisses je Aktie "im hohen einstelligen Prozentbereich" - um 8 bis knapp 10% - vorgenommen. Für das laufende Geschäftsjahr bleibe Siemens beim Ziel eines Nettogewinns von 5,7 bis 6,2 Mrd. EUR, nun allerdings inklusive der avisierten Belastungen (ca. 300 bis 500 Mio. EUR) in Verbindung mit der Akquisition von Varian.



Der Euro habe von überraschend starken Konjunkturdaten und der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten profitiert.



Am Ölmarkt hätten die Investoren nach den jüngsten Kurssteigerungen Gewinne mitgenommen. Der Goldpreis habe die Erholung erst einmal gestoppt und leichte Verluste erlitten.





Nach dem leichten Schwächeanfall zur Wochenmitte ging es an der deutschen Börse am Donnerstag wieder aufwärts. Die positiven ifo-Geschäftsklimadaten hätten den Markt angeschoben. Der DAX sei um +0,86%, der MDAX um +1,31% und der TecDAX um +1,67% gestiegen. Die von Präsident Biden verkündete Einigung beim 1,2 Billionen USD schweren Konjunkturprogramm habe an der Wall Street dafür gesorgt, dass sich die Kurse weiter nach oben entwickelt hätten. Die am Berichtstag veröffentlichten Konjunkturdaten seien zwar schwächer als erwartet ausgefallen, seien aber von den Anlegern nicht als Belastung empfunden worden.