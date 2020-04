Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei am Dienstag vor den Xetra-Problemen um 0,85 Prozent auf 22.289,08 Punkte gestiegen. Die Indices würden damit alle den zuvor schon robusten Börsen in Asien folgen. Über die Vorgaben von der Wall Street, wo der Handel nach Ostern am Vorabend mit Verlusten begonnen habe, hätten die Anleger hinweggeschaut. Allerdings sei die Stimmung in New York bei den Technologiewerten besser gewesen, wie gestiegene NASDAQ-Indices gezeigt hätten.



"Sollte China mit vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Einbußen durch die Pandemie kommen, wäre das positiv für die Weltwirtschaft", habe Experte Thomas Altmann von QC Partners kommentiert. Die Exporte der Chinesen seien zwar im März wegen der Corona-Krise erneut gesunken, der Rückgang sei aber nicht mehr so groß gewesen wie noch im Januar und Februar. Mit einem Minus von 6,6 Prozent sei er wesentlich weniger stark ausgefallen, als von Experten in Aussicht gestellt.



Die Rally unter den US-Technologiewerten an der NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei am Vorabend in New York angetrieben worden von Kurssprüngen bei Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Netflix (ISIN US0231351067/ WKN 906866) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T). Hierzulande folgten SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460): Sie gehörten im DAX mit einem Anstieg um 2,5 Prozent zur Spitzengruppe, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Zum Treiber sei hier auch eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) gewesen: Analyst Alex Tout habe das recht robuste Geschäft und die attraktive Bewertung des Softwarekonzerns gelobt.



Ganz hinten im DAX gestanden habe der Rücksetzer um 2 Prozent bei E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) ebenfalls mit einem Analystenkommentar in Zusammenhang. Bei dem Energiekonzern rate Goldman Sachs nun zum Verkauf. Wegen der Gefahr einer steigenden Arbeitslosigkeit und drohender Zahlungsausfälle habe Analyst Alberto Gandolfi die Abstufung mit Cashflow-Risiken in den Versorgungsaktivitäten begründet.



(Mit Material von dpa-AFX) (14.04.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nach Ostern zum Auftakt weitere Kursgewinne verzeichnet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Allerdings sei es schon nach wenigen Minuten zu technischen Störungen bei der Deutschen Börse gekommen, welche den Xetra-Handel gestört hätten. Zuletzt habe der Börsenbetreiber noch an der Problembehebung gearbeitet. Grundsätzlich hätten trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für neuen Optimismus gesorgt. Dort sei der Außenhandel im März nicht so stark eingebrochen wie Experten befürchtet hätten.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei in den Anfangsminuten bis zu 1,7 Prozent fester aus den Osterfeiertagen gekommen. Der Schwung habe dann aber nachgelassen, gegen Ende der ersten halben Handelsstunde habe er noch 1,05 Prozent höher bei 10.675,93 Punkten gestanden, bevor die technischen Probleme gestört hätten.