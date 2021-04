Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) falle aktuell auf 29.552 Punkte (-0,72%).



Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) habe in Q1 trotz der Corona-Krise 125 Flugzeuge ausgeliefert und damit den Vorjahreswert um drei Maschinen übertroffen. Beim Netto-Auftragseingang ergebe sich für Q1 allerdings ein Negativ-Wert: 39 Neubestellungen hätten 100 Stornierungen gegenübergestanden.



Der Halbleiter-Ausrüster SÜSS MicroTec (ISIN DE000A1K0235/ WKN A1K023) habe 2020 den Umsatz um 17,9% auf 252,1 Mio. EUR gesteigert und rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit weiteren Zuwächsen. So sollten die Erlöse 2021 in einer Spanne von 270 bis 290 Mio. EUR liegen. Der Auftragseingang, der im vergangenen Jahr 281 (2019: 219,3) Mio. EUR erreicht habe, solle nach guten Q1-Daten (80,7 Mio. EUR) ebenfalls steigen. 2020 habe es SÜSS MicroTec zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Das operative Ergebnis (Konzern-EBIT) habe 20,4 (-13,8) Mio. EUR betragen, die EBIT-Marge habe bei 8,1% gelegen. Für das jetzt laufende Jahr peile das Unternehmen eine Steigerung der Marge auf 9 bis 11% an.



Schwache Daten zur Industrieproduktion in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland, hätten den Euro vor dem Wochenende belastet und wieder unter die Marke von 1,19 USD gedrückt.



In einem impulsarmen Handel hätten die Ölpreise am Freitag nachgegeben. Der Goldpreis habe nicht an die Donnerstagsgewinne anschließen können und sei wieder in Richtung 1.740 USD je Feinunze gefallen. (12.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die schwächere Industrieproduktion in Deutschland sorgte am heimischen Aktienmarkt dafür, dass "die Bäume nicht in den Himmel wuchsen", so die Analysten der Nord LB.Moderate Gewinne habe es am Ende dann aber doch gegeben. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,21%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,32% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,22% gestiegen.Die Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,89%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,79%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,51%) sei mit einer freundlichen Tendenz ins Wochenende gegangen.