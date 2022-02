Deutlich höhere Frachtraten infolge einer sehr starken Nachfrage nach Exportgütern aus dem asiatischen Raum hätten Hapag-Lloyd (ISIN DE000HLAG475/ WKN HLAG47) nach vorläufigen Zahlen ein sehr positives Geschäftsjahr 2021 beschert. Die Störungen in den Lieferketten hätten allerdings auch die Aufwendungen deutlich nach oben getrieben, habe es geheißen. Die Umsätze hätten sich auf 26,4 (14,6) Mrd. USD erhöht, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei auf 12,8 (3,1) Mrd. USD gesprungen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe 11,1 (1,5) Mrd. USD erreicht.



HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) habe die Erlöse 2021 nach vorl. Zahlen um 8% auf 18,7 Mrd. EUR gesteigert. Dabei habe sich das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes um 12% auf 2,614 Mrd. EUR erhöht.



Anhaltend gute Geschäfte in Q4 hätten bei UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) zu einem über den Erwartungen liegenden Jahresabschluss geführt. Unter dem Strich habe im Gesamtjahr ein Gewinn von 7,457 Mrd. USD gestanden, was ein Plus von 14% bedeute. Die Rendite auf das harte Kernkapital (CET1) habe 17,5% betragen und solle in den kommenden Jahren 15 bis 18% erreichen. Nachdem die Bank in 2021 eigene Aktien im Wert von 2,6 Mrd. USD zurückgekauft habe, wolle sie im laufenden Jahr erneut Anteilsscheine im Wert von bis zu 5 Mrd. USD erwerben.



Anhaltend hohe Inflationsraten im gemeinsamen Wirtschaftsraum hätten beim Euro für anziehende Notierungen gesorgt.



Die Ölpreise hätten am Berichtstag keine klare Richtung gefunden.







Die Indices am deutschen Aktienmarkt sind freundlich in den neuen Monat gestartet, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten die Zinssorgen dabei verdrängt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,96%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,24% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,35% gestiegen.Gute Zahlen von UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) (+14,1%) und ExxonMobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) (+6,4%) hätten für eine positive Stimmung an der Wall Street gesorgt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,78%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,69% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,75% geklettert.