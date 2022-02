Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) habe 2021 Umsatz und Gewinn erhöht. Wie der Schweizer Nahrungsmittel- und Getränkehersteller mitgeteilt habe, habe insbesondere ein starkes Wachstum des Absatzes von Kaffeeprodukten zu einem Umsatzplus von 7,5 Prozent beigetragen. Der Nettogewinn 2021 habe 16,9 Mrd. CHF (12,23 Mrd. CHF) betragen. Für das laufende Jahr erwarte der Konzern vorsichtiges Wachstum von rund 5 Prozent. Die angezogene Inflation solle sich in Preiserhöhungen widerspiegeln, habe das Unternehmen mitgeteilt.



Trotz verbuchter Rückgänge habe Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) starke Finanzzahlen präsentiert. Der Flugzeugbauer sei mit einem Nettogewinn in Höhe von 4,2 Mrd. EUR in die Gewinnzone zurückgekehrt. 2020 habe der Konzern noch einen Verlust von 1,1 Mrd. EUR verzeichnet. Im abgelaufenen Jahr seien mit 611 Flugzeugen 8 Prozent mehr Flugzeuge ausgeliefert worden. Für das aktuelle Geschäftsjahr plane Airbus die Übergabe von 720 Verkehrsflugzeugen.



Der Chiphersteller Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) reagiere auf die beschleunigte Nachfrage nach Halbleitern. Am malaysischen Standort Kulim würden bis 2024 mehr als 2 Mrd. EUR in eine Fabrik für Verbindungshalbleiter investiert.



Die Ukraine-Krise habe zeitweise auch den Handel des EUR belastet, der sich jedoch im Tagesverlauf wieder erholt habe.



Die hohe Volatilität der Ölpreise habe sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Nach einem Anstieg am Vormittag seien die Preise im Verlauf des Handelstages wieder verstärkt unter Druck geraten. Spannungen an der ukrainischen Grenze hätten den Goldpreis zeitweise auf ein Acht-Monats-Hoch anwachsen lassen. (18.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise hat auch am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt belastet, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,67%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,08% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,43% gesunken.Der Handel an der Wall Street sei von Sorgen bezüglich eines russischen Einmarsches getrübt gewesen. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,79%, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,88% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -2,12% gefallen.