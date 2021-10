Ein Großauftrag aus Australien über 162 Turbinen habe Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) in Q3 einen deutlichen Aufschwung gebracht. Insgesamt habe der Windanlagenbauer Aufträge über 389 (Vorjahr: 271) Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von 1,82 (1,39) Gigawatt erhalten.



Gute Geschäfte in nahezu allen Unternehmensbereichen hätten bei Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 den Konzernumsatz auf 3.596 (Vorjahr: 3.349) Mio. EUR ansteigen lassen. Während der Umsatz im Segment Spezialitäten leicht zurückgegangen sei, sei er im Segment Frucht moderat bzw. in den Segmenten Zucker, CropEnergies und Stärke deutlich angestiegen. Das Konzern-EBITDA habe mit 278 (Vorjahr: 276) Mio. EUR auf Vorjahresniveau gelegen. Das operative Konzernergebnis habe sich ebenfalls moderat auf 134 (129) Mio. EUR erhöht. Für das gesamte Bilanzjahr 2021/22 sei der Vorstand beim Umsatz nun zuversichtlicher gestimmt und rechne mit Erlösen von 7,1 bis 7,3 (bisher: 7,0 bis 7,2) Mrd. EUR. Das operative Konzernergebnis solle unverändert 300 bis 400 (236) Mio. EUR erreichen.



Die infolge von Halbleiterengpässen geringere Autoproduktion mache TomTom (ISIN NL0013332471/ WKN A2PK2B) zu schaffen. Bei einem um 14% reduzierten Umsatz von 127,5 Mio. EUR habe der Hersteller von Navigationsgeräten und digitalen Landkarten in Q3 einen operativen Verlust (EBITDA) von 5,3 (Vorjahr: +3,9) Mio. EUR verbucht. Finanzvorstand Titulaer erwarte für das Gesamtjahr nur noch einen Umsatz am unteren Ende der Bandbreite von 500 bis 530 Mio. EUR.



Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) (ISIN US8740391003/ WKN 909800) habe dank starker Nachfrage nach Chips den Gewinn in Q3 um 13,8% auf 156,3 (137,3) Mrd. NT-Dollar gesteigert. Die Erlöse hätten sich um 16,3% auf 414,7 Mrd. NT-Dollar verbessert.



Der Euro habe per Saldo auf Vortagesniveau tendiert.



Die Aussage der Internationalen Energieagentur (IEA), wonach die Gas-Krise eine stärkere Nachfrage auf dem Ölmarkt zur Folge habe, habe den Preis des schwarzen Goldes wieder ansteigen lassen. Auch unerwartet stark gestiegene US-Ölreserven hätten ein weiteres Anziehen der Preise nicht verhindern können. Gold habe am Berichtstag erneut ein wenig heller gestrahlt. (15.10.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Start sorgten steigende US-Börsen am Nachmittag für einen weiteren Aufschwung am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) hätten die Gewinne des Vortages ausgebaut und seien um weitere 2,85% gestiegen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,4%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +1,22% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,7% gestiegen.Gute Quartalszahlen, u.a. von Walgreens Boots Alliance (ISIN US9314271084/ WKN A12HJF), UnitedHealth Group (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) und J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628), hätten die Kurse an der Wall Street angetrieben. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +1,56%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,71% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,73% geklettert.