Ein weiter starker Geschäftsbereich "Defence" und wieder anziehende Geschäfte sowie ein striktes Kostenmanagement in der Sparte "Automotive" hätten beim Rheinmetall-Konzern für eine leichte Steigerung des operativen Ergebnisses in Q3 auf 101 (99) Mio. EUR geführt. Die Erlöse hingegen seien auf 1,38 (1,48) Mrd. EUR rückläufig gewesen.



United Internet habe seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt. Der Internet- und Mobilfunkanbieter rechne nur noch mit einem Erlösplus von 3% (bisher: 4%). Hintergrund seien laut Unternehmensangaben u.a. Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere eine gesunkene Bereitschaft zum Tarifwechsel sowie geringere Verkäufe von Smartphones und Tablets bei der Tochter Drillisch. In den ersten neun Monaten des GJ sei der Umsatz auf Konzernebene auf 3,985 Mrd. EUR (+3,4%) gestiegen. Das EBITDA sei auf 896,4 (944,0) Mio. EUR gesunken.



Die Corona-Krise habe dem Luxusgüterkonzern Richemont (ISIN CH0210483332 / WKN A1W5CV) im ersten Halbjahr (zum 30.09.) zugesetzt. Die Erlöse seien um 26% auf 5,478 Mrd. EUR gesunken. Der Gewinn sei um 82% auf 159 Mio. EUR eingebrochen. In China habe das Geschäft im ersten Halbjahr kräftig angehoben und sei zum weltweit wichtigsten Markt. geworden



Der Euro habe seinen Steigflug in Richtung 1,19 Dollar fortgesetzt.



Eine weiterhin düstere Nachfrage-Prognose wegen der Corona-Pandemie habe die Ölpreise erneut in den Keller geschickt. Der Goldpreis habe sich etwas fester gezeigt. (09.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einer deutlichen Erholung im Wochenverlauf hat der deutsche Aktienmarkt DAX -0,70%, MDAX -0,56%, TecDAX -0,25%) am Freitag Verluste eingefahren, so die Analysten der Nord LB.An der Wall Street ( Dow Jones -0,20%, S&P-500 -0,03%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,04%) seien Investoren angesichts des andauernden Kopf-an-Kopf-Rennens um das Präsidentenamt vor dem Wochenende vorsichtig geblieben.Der Nikkei-225 notiere freundlich bei 24.839,84 Punkten. Allianz sei der Gesamtumsatz in Q3 um 6,1% auf 31,4 Mrd. EUR rückläufig gewesen. Das operative Ergebnis sei trotz Corona-Pandemie nur leicht auf 2,9 (3,0) Mrd. EUR gesunken. Während das operative Ergebnis im Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung gestiegen sei, sei es in der Schaden- und Unfallversicherung trotz weiterer Belastungen durch COVID-19 und eines geringeren Abwicklungsergebnisses nur leicht gefallen. Der auf Anteilseigner entfallende Quartalsüberschuss sei um 5,9% auf 2,1 (1,9) Mrd. EUR gestiegen. Eine Prognose für das Gesamtjahr gebe die Allianz weiterhin nicht ab.