Philips (ISIN NL0000009538/ WKN 940602) habe einen Gewinnsprung in Q1 verbucht und seine Prognose für das Jahr 2021 angehoben. Der vergleichbare Umsatz sei um 9% auf 3,83 Mrd. EUR und der bereinigte operative Gewinn um 74% auf 362 Mio. EUR gestiegen. Dies habe über den Erwartungen der Analysten gelegen, die mit einem Ergebnis von 326 Mio. EUR gerechnet hätten. Der Nettogewinn sei in Q1 mit 40 Mio. EUR stabil geblieben, da Philips 250 Mio. EUR für Risiken im Zusammenhang mit einigen seiner Atemwegsbehandlungsgeräte zurückgestellt habe. Der Konzern erwarte nun ein "niedriges bis mittleres einstelliges Wachstum des vergleichbaren Umsatzes" im Jahr 2021.



Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) habe Verhandlungen über einen milliardenschweren Zukauf in den USA bestätigt. Der Konzern führe Gespräche über eine teilweise oder vollständige Übernahme von The Bountiful Company, habe das Unternehmen erklärt. Am Freitag habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass Nestlé den Vitaminhersteller übernehmen wolle. Die Transaktion könnte sich auf einen mittleren einstelligen Milliardenbetrag belaufen, so die Zeitung. Bountiful gehöre mehrheitlich dem US-Finanzinvestor KKR.



Rekordauslieferungen, eine hohe Nachfrage in China und der Verkauf von Umwelt-Zertifikaten hätten Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) zum Jahresauftakt einen unerwartet deutlichen Umsatz- und Gewinn-Sprung beschert. Zwar sei der Verkaufspreis pro Fahrzeug im Schnitt um 13% gesunken. Allerdings sei die Marge gestiegen, weil die Kosten noch schneller gefallen seien. Der Umsatz habe in den ersten drei Monaten auf 10,4 Mrd. USD zugelegt, nach knapp 6 Mrd. USD vor Jahresfrist. Analysten hätten mit 10,3 Mrd. USD gerechnet.



Nach einem freundlichen Beginn seien die Kursgewinne der europäischen Gemeinschaftswährung gebröckelt.



Die Ölpreise hätten nach den "Corona-Hiobsbotschaften" aus Indien und Japan einen schwachen Wochenstart erwischt. Beide Länder würden zu den weltweit größten Rohölimporteuren zählen. Gold sei am Montag nahezu unverändert geblieben. (27.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ging zwar mit Zurückhaltung in die neue Woche, bügelte aber die Verluste vom Freitag wieder aus (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,11%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,81%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,47%), so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten sich mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen großer US-Tech-Konzerne in dieser Woche etwas zurückgehalten.In einem relativ ruhigen Handel habe der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) gestern seine Anfangsgewinne abgegeben und leicht im Minus notiert (-0,18%), während der breitere Markt (S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,18%) und die NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) neue Rekordhochs erklommen hätten (+0,87%).