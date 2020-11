Bei adidas sei das Geschäft im Sommer vor allem dank eines boomenden Internet-Handels recht gut gelaufen. Bei einem leichten Umsatzrückgang um 3% auf 5,96 Mrd. EUR habe das Betriebsergebnis in Q3 bei 794 Mio. EUR und damit nur knapp 12% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Für Q4 erwarte der Sportartikelhersteller wegen der Corona-Pandemie einen Umsatzrückgang um bis zu 5%. Das Betriebsergebnis werde zwischen 100 und 200 Mio. EUR liegen, so lange mehr als neun von zehn Adidas-Geschäften geöffnet seien, so CEO Rorsted.



Der boomende Online-Handel habe bei der Deutschen Post in Q3 den Umsatz um 4,4% (portfolio- und wechselkursbereinigt: +9,0%) auf 16,2 Mrd. EUR steigen lassen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich um rd. 50% auf 1,4 Mrd. EUR verbessert, der Konzerngewinn nach nicht beherrschenden Anteilen habe ebenfalls um über 50% über dem Vorjahr gelegen und 851 Mio. EUR erreicht. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern nun einen operativen Gewinn zwischen 4,1 und 4,4 (2019: 4,128) Mrd. EUR.



Der Konsumgüterkonzern Henkel habe in Q3 ein organisches Umsatzwachstum von 3,9% auf 4,999 Mrd. EUR erzielt. Vor allem die anhaltend starke Nachfrage nach Wasch- und Reinigungsprodukten sowie Nachholeffekte aus Q2 hätten für den Anstieg gesorgt. Den erwarteten Rückgang des organischen Umsatzes von 1 bis 2% im GJ habe der Konzern bekräftigt. Für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) bei konstanten Wechselkursen erwarte Henkel einen Rückgang in der Bandbreite von -18,0 bis -22,0%.



Uniper habe in den ersten neun Monaten den operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) auf 405 (203) Mio. EUR gesteigert. Der bereinigte Konzernüberschuss sei auf 308 (82) Mio. EUR geklettert. Der Versorger habe seine Prognose für 2020 bekräftigt, wonach das ber. EBIT zwischen 800 und 1.000 Mio. Euro liegen solle. Der ber. Konzernüberschuss solle 600 bis 800 Mio. EUR erreichen.



Die schwächeren ZEW-Daten hätten beim Euro nur temporär für Verluste gesorgt. Am Ende habe er kaum verändert da gestanden.



Die Ölpreise hätten zulegen können und dabei nochmals von den positiven Impfstoff-Neuigkeiten des Vortages gezehrt. Gold habe sich vom Kurseinbruch am Montag ein wenig erholt. (11.11.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Tag nach dem Kursfeuerwerk der Standardwerte brachte am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,51%, MDAX +0,69%, TecDAX -1,15%) eine uneinheitliche Tendenz, so die Analysten der Nord LB.DAX und MDAX sein mit angezogener Handbremse weiter gestiegen, der TecDAX habe weiter an Boden verloren.Nach der Euphorie des Vortages sei es an der Wall Street ( Dow Jones +0,90%, S&P-500 -0,14%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,37%) deutlich ruhiger zugegangen. Am Ende sei die Tendenz uneinheitlich gewesen, da vor allem die Tech-Werte weiter an Boden verloren hätten. Nikkei-225 habe weiter zugelegt: 25.350 Punkte (+1,78%).