Die BayWa (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) habe 2021 eine deutliche Verbesserung ihrer Geschäftszahlen erreicht. Bei Erlösen von 19,8 (16,5) Mrd. EUR sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 266,6 (211,6) Mio. EUR gestiegen.



Die österreichische Bank Erste Group (ISIN AT0000652011/ WKN 909943) habe im abgelaufenen Jahr einen Betriebsertrag von 7,7 Mrd. EUR (+8,2%) erzielt. Das Ergebnis spiegele nach Unternehmensangaben einen gestiegenen Zinsüberschuss (Zinserhöhungen in Tschechien und Ungarn), ein solides Wachstum des Kreditvolumens sowie einen deutlich höheren Provisionsüberschuss wider. Zudem habe die Risikovorsorge signifikant zurückgefahren werden können. Das Betriebsergebnis sei um 17,1% auf 3,44 Mrd. EUR gewachsen, das Nettoergebnis habe 1,92 Mrd. EUR, nach 783 Mio. EUR im Jahr zuvor erreicht.



BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) trenne sich auf Druck der britischen Regierung von seiner Beteiligung in Höhe von knapp 20% an dem staatlich kontrollierten russischen Ölproduzenten Rosneft. Der Verlust für BP könnte sich auf bis zu 25 Mrd. USD belaufen, habe der Konzern mitgeteilt.



Die verschärften Wirtschaftssanktionen gegen Russland hätten dem USD Auftrieb verliehen und im Gegenzug den Euro belastet. Der Russische Rubel sei zeitweilig auf ein Rekordtief zum USD gefallen.



Die Ölpreise seien zu Wochenbeginn wieder gestiegen. Zeitweilig habe der Preis für Brent-Öl erneut über 100 USD gelegen. Hintergrund sei die weitere Eskalation im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Am Wochenende seien u.a. schärfere Wirtschaftssanktionen gegen Moskau beschlossen worden. (01.03.2022/ac/a/m)







Am Ende sei die Tendenz uneinheitlich gewesen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,73% gefallen, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +1,43% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,23% gestiegen.Die anhaltenden Kriegshandlungen in der Ukraine hätten auch die Kurse an der Wall Street volatil bleiben lassen. Die Indices hätten im Handelsverlauf die Verluste eingrenzen können, der NASDAQ-Composite . (ISIN XC0009694271/ WKN 969427, +0,41%) habe es sogar in den grünen Bereich geschafft. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,49% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,24% gefallen.