Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) baue seine Geschäfte in der Vermögensverwaltung in Europa mit der 1,7 Mrd. USD schweren Übernahme der niederländischen Gesellschaft NN Investment Partners aus. Mit dem Zukauf nehme das Volumen der verwalteten Vermögen bei Goldman auf rund 2,8 Billionen USD zu.



BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000)-Chef Zipse erwarte laut einem Zeitungsbericht spätestens im kommenden Jahr eine Verbesserung in der Chipkrise. "Doch mit der grundsätzlichen Knappheit werden wir auch 2023 noch umgehen müssen."



Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) drohe einem Insider zufolge im Streit mit dem größten Musikstreaming-Anbieter Spotify eine zusätzliche EU-Kartellklage.



Ohne nennenswerte Impulse habe der Euro leicht zugelegt. Er sei von einem schwächeren USD gestützt worden.



Nachfragesorgen hätten die Ölpreise deutlich unter Druck gebracht. (12.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt blieb seinem Zickzack-Kurs der vergangenen Woche treu, so die Analysten der Nord LB.Er habe zum Auftakt in die verkürzte Handelswoche vor Ostern Verluste verbucht, v.a. Tech-Werte seien in hohem Bogen aus den Depots geflogen. Anleger hätten angespannt auf die Aussicht auf eine Konjunkturabschwächung in Verbindung mit der hohen Inflation sowie vor massiven negativen Folgen des Krieges in der Ukraine und den coronabedingten Abriegelungen in China reagiert. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,64%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,84% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,73% gesunken.Konjunktursorgen und steigende Renditen an den Anleihemärkten hätten auch die Wall Street zum Wochenstart belastet. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -1,19%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,69% und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -2,18% gefallen.