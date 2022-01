FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist es zu Gewinnen gekommen und der DAX schloss gut 0,6% höher bei 15.912 Punkten, so die Analysten der Helaba.Das Risiko nachgebender Notierungen dominiere aber und erste Indikationen würden auf eine schwächere Eröffnung schließen lassen. Wichtige Unterstützungen seien zeitweise schon unterschritten worden und so bleibe die 200-Tagelinie bei knapp 15.610 Punkten das nächste Ziel. Erste Widerstände würden die Analysten bei 15.962 und 16.090 lokalisieren. (21.01.2022/ac/a/m)