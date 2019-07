Der Billigflieger Ryanair habe wegen des anhaltenden Flugverbots für die Boeing-Unglücksmaschine737 MAX sein Wachstumsziel für das kommende Jahr kassiert. Im Sommer 2020 sei wegen fehlender neuer Flugzeuge nur mit 3 statt 7% Passagierwachstum zu rechnen.



J.P. Morgan habe dank Zuwächsen im Privatkundengeschäft und Steuergutschriften in Q2 mehr verdient. Der Gewinn sei um 16% auf 9,65 Mrd. USD gestiegen, die Erträge um 4% auf 29,57 Mrd. USD. Im Investmentbanking sei der Gewinn dagegen zurückgegangen, sowohl im Aktien- und Anleihehandel habe J.P. Morgan Einbußen verbucht.



Goldman Sachs habe in Q2 weniger verdient. Der Überschuss sei um 6% auf 2,2 Mrd. USD geschrumpft. Im Gegensatz zu den Konkurrenten J.P. Morgan und Citigroup könne sich Goldman nicht auf ein starkes Privatkundengeschäft stützen und bekomme daher die Schwäche im Investmentbanking zu spüren.



Nach der ZEW-Umfrage habe es für den Euro kein Halten mehr gegeben, allerdings in die südliche Richtung. Die vom Markt schlechter als erwarteten Zahlen hätten einen Abwertungsdruck ausgelöst.



Gestern hätten die Ölpreise doch noch auf die Nachricht reagiert, dass die Gefahr vom Sturm im Golf von Mexiko vorbei sei und die Förderung wiederaufgenommen werden könne. In der Folge hätten sich die Ölpreise stabilisiert. Der Goldpreis präsentiere seit drei Tagen das gleiche Bild: enge Range, kaum Veränderungen = Konsolidierung auf dem höchsten Niveau seit fünf Jahren. (17.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,35%, MDAX +0,25%, TecDAX -0,34%) wagten sich Anleger wieder zurück auf das Parkett, bevor die Entwicklung an der Wall Street die Verunsicherung zurückbrachte, so die Analysten der Nord LB.Dennoch habe es für einen positiven Ausklang gereicht. Doch keine Entwarnung im Handelsstreit? Die neuesten scharfen Töne von Trump hätten Anleger an der Wall Street ( Dow Jones -0,1%, S&P-500 -0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,4%) hellhörig werden lassen. Hinzu seien unterschiedliche Quartalsergebnisse großer US-Banken gekommen und schon sei der Optimismus verflogen.Der Nikkei 225 notiere ebenfalls aktuell leichter mit 21.467,93 Punkten. WKN 555063 ) in Q2 in die Verlustzone gedrückt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei auf -2 (Vorjahres-quartal 3,2) Mio. EUR gefallen. Der Umsatz sei währungsbereinigt um 2% auf rund 634 Mio. EUR angestiegen.