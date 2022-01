Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,89%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -1,10% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,30% gefallen.



Der Chipausrüster ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) wolle im laufenden Jahr um ein Fünftel wachsen. In dieser Prognose sei der jüngste Feuerschaden im Berliner Werk bereits berücksichtigt. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz noch um 33% auf 18,6 Mrd. EUR gestiegen. Der Gewinn sei sogar um 65% auf 5,88 Mrd. EUR geklettert. ASML sei der größte Produzent von Lithografie-Systemen, die für die Belichtung von Siliziumwafern benötigt würden und damit für die Entstehung von Schaltkreisen und bis zu 150 Mio. EUR kosten könnten.



Infineons (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) Kunden müssten weiter mit verzögerten Lieferungen von Chips rechnen. "Bei Chips, die wir selbst fertigen, vor allem Leistungshalbleiter und Sensoren, werden wir voraussichtlich im Sommer weitestgehend lieferfähig sein", habe es vom Unternehmen geheißen. "Bei Chips, die wir von anderen Herstellern beziehen, dürften die Engpässe vielfach bis Ende des Jahres andauern."



Der EUR habe sich gestern wenig verändert gezeigt, mit anderen Worten - er sei stabil geblieben.



Nachdem die Ölpreise in den letzten Tagen nur eine nach oben ausgerichtete Tendenz gekannt hätten, hätten sie gestern eine Verschnaufpause eingelegt. Relevante neue Daten hätten nicht vorgelegen. (21.01.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startete zunächst ziemlich orientierungslos in den Handel, so die Analysten der Nord LB.Erst im späteren Handel hätten sich die positiven Vorzeichen durchsetzen können, nachdem es freundliche Signale von der Wall Street gegeben habe. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,65%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,60% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,79% gestiegen.Die US-Börsen hätten einen erneuten Erholungsversuch gewagt. Doch wie am Vortag hätten sich auch gestern anfängliche Stabilisierungsansätze nicht durchsetzen können. Anleger seien wegen einer möglicherweise schnelleren und umfangreicheren geldpolitischen Straffung durch die US-Notenbank nervös geblieben. In den nächsten Tagen dürfte vor allem die Fahrt aufnehmende Berichtssaison in den Fokus rücken.