Der Rückzug aus Russland habe bei SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) in Q1 Spuren hinterlassen. Zwar habe der Softwareriese ein anhaltendes starkes Wachstum im Cloudgeschäft verzeichnet, habe aber beim Gewinn und der operativen Marge geschwächelt. Bei Erlösen von 7,077 Mrd. EUR (+11,5%) habe das operative Ergebnis bei 1,677 Mrd. EUR (-3,5%) gelegen, das Ergebnis nach Steuern sei um 32% auf 1,166 Mrd. EUR gefallen. An der Jahresprognose halte das Management dennoch fest. Die Cloudumsätze hätten sich stärker als erwartet um 31% auf 2,820 Mrd. EUR verbessert.



Der Schweizer Zementkonzern Holcim (ISIN CH0012214059/ WKN 869898) habe in Q1 dank einer anhaltend hohen Nachfrage den Umsatz um 20,1% auf 6,44 Mrd. CHF gesteigert. Der wiederkehrende Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe 614 Mio. CHF erreicht, ein Plus von 16,3%. Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Q1 rechne Holcim für das Gesamtjahr nun mit einem Wachstum des Nettoverkaufsertrags auf vergleichbarer Basis von über 8% (bisher: mehr als 6%).



Der Zinsvorteil und der Nimbus als Weltreservewährung hätten dem USD gegenüber dem Euro Vorteile verschafft.



Die schwächeren Notierungen an den Aktienmärkten sowie die geldpolitische Wende hätten auch die Ölpreise belastet. (25.04.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt wurden Marktteilnehmer aus Furcht vor bevorstehenden Zinserhöhungen in die Flucht getrieben, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -2,48%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -2,05% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -3,00% gesunken.