Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere mit marginalem Zuwachs: 28.460 Punkte (+0,10%).



CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750) habe im Geschäftsjahr 2020/21 den Umsatz dank eines florierenden Online-Handels um 3,8% auf 21,4 Mrd. EUR steigern können. Der operative Gewinn (EBIT) habe mit 237 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau (236 Mio. EUR) gelegen. Unter dem Strich habe die Holding nach Minderheiten 222 Mio. EUR verdient. Das Online-Geschäft sei weiter dynamisch gewachsen. Dort hätten die Erlöse bei 6,9 Mrd. EUR gelegen, was einem Zuwachs von 65% entspreche. Im laufenden Geschäftsjahr wolle Vorstandschef Wildberger eine leichte Steigerung des Umsatzes erreichen. Gleichzeitig strebe er eine "sehr deutliche Verbesserung" des bereinigten EBIT an.



Trotz der Unsicherheiten im Rahmen der Corona-Pandemie habe die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) ihr Jahresziel bekräftigt. Das Kreditinstitut habe für 2021 ein Risikoergebnis von unter 700 Mio. EUR ausgegeben, habe Finanzchefin Orlopp der "Börsen-Zeitung" gesagt. Nachdem in den ersten drei Quartalen insgesamt 257 Mio. EUR an Kreditausfällen gebucht worden seien, müsste in Q4 schon wirklich viel passieren. "Von daher fühle ich mich nach wie vor sehr wohl mit der Prognose, das Jahr mit einem positiven Nettoergebnis abzuschließen", habe Orlopp betont.



Nachdem der Euro zunächst etwas habe zulegen können und dabei die Marke von 1,13 USD übersprungen habe, hätten die am Nachmittag veröffentlichten US-Erzeugerpreise für einen Rückschlag gesorgt.



Auch wenn die Internationale Energieagentur nicht mehr mit einer Ölknappheit rechne, habe sich der Ölpreis unter Schwankungen im Bereich des Vortagesniveaus halten können. Der Glanz des Goldes habe am Dienstag etwas verblasst. (15.12.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der unerwartet starke Anstieg der US-Erzeugerpreise hat den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Nachmittag die Laune verdorben, so die Analysten der Nord LB.Die anhaltend starke Teuerung könnte die US-Notenbank dazu verleiten, den geldpolitischen Kurs schneller und stärker als bislang erwartet, restriktiver zu gestalten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,08%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,80% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,95% gesunken.Der starke Anstieg der Erzeugerpreise und die damit verbundenen Inflationssorgen hätten die Indices an der Wall Street belastet. Insbesondere Tech-Titel hätten sich auf den Verkaufslisten gefunden. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,30%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,75% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,14% gefallen.