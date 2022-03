Auch an der Wall Street hätten Kursverluste und schwindender Optimismus über eine mögliche Entspannung im Krieg dominiert. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,18%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,63% und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -1,21% gefallen.



Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700/ WKN 565970) habe 2021 bei einem Umsatz von 180,4 (176,1) Mio. EUR das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 47,5 (Vj: 32,1) Mio. EUR gesteigert. Der Gewinn nach Anteilen Dritter habe 34,5 (Vj: 21,3) Mio. EUR erreicht. Für das laufende Jahr rechne der Vorstand des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns mit Erlösen von rund 200 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von rund 38 Mio. EUR. Die Prognose basiere auf einem gewichteten Durchschnittskurs von 1,20 USD pro Euro und stehe unter dem Vorbehalt, dass aus den Entwicklungen in der Ukraine weiterhin keine größeren Verwerfungen resultieren würden.



Auch wenn es weiterhin keinen Durchbruch bei den russisch-ukrainischen Verhandlungen gebe, habe sich der Euro erneut verbessern können.



Dass es immer noch keine greifbaren Ergebnisse bei den Kriegsverhandlungen gebe, habe die Ölpreise wieder anziehen lassen. (31.03.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den hoffnungsgetriebenen Kursgewinnen am Vortag fielen die Kurse am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der Nord LB.Drastische Senkungen der Prognose des Wirtschaftswachstums und Inflationsdruck hätten die Stimmung der Anleger beeinträchtigt. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,45%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -1,08% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,41% gesunken.