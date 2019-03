Der Baustoffkonzern HeidelbergCement habe 2018 trotz eines herausfordernden Umfeldes bei Absatz und Umsatz (+5% auf 18,075 Mrd. EUR) neue Rekordwerte erzielt und den Jahresüberschuss gesteigert. Dieser habe sich um 22% auf 1,286 Mrd. EUR verbessert. Der Vorstand erwarte für 2019, Umsatz, Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten sowie den Jahresüberschuss vor Einmaleffekten moderat zu steigern.



Koenig & Bauer kämpfe mit Engpässen bei Bauteilen und rechne im laufenden Jahr mit Gewinneinbußen. Finanzvorstand Dähn gehe für 2019 nur noch von einer operativen Umsatzrendite von 6 (2018: 7,1)% aus. Bei schwächelnder Konjunktur könnten es auch nur 4% werden. Das laufende Sparprogramm könne die Kosten der geplanten Wachstumsoffensive nicht wettmachen, die sich der Konzern bis 2021 rund 50 Millionen Euro kosten lassen wolle.



TLG Immobilien habe im vergangenen Jahr ihr operatives Ergebnis (FFO) um 30,5% auf 134,0 Mio. EUR gesteigert. Die Mieterlöse hätten sich um 33,0% auf 223,9 Mio. EUR erhöht. Die Aktionäre sollten eine Dividende von 0,91 (Vorjahr: 0,82) Euro je Aktie erhalten, was einer Ausschüttungsquote von 70% des FFO entspreche. Für 2019 erwarte der Vorstand ein weiteres Wachstum des Immobilienportfolios sowie eine Zunahme des FFO auf 140 bis 143 Mio. EUR.



Während der Euro am Abend des Vortages noch deutlich von der Entscheidung der US-Notenbank habe profitieren können, hätten sich gestern die Gewinne zu verflüchtigen begonnen. Der Eurokurs sei von 1,1448 USD auf 1,1373 USD gefallen.



Auch bei den Ölpreisen habe es eine Gegenbewegung gegeben. Zusätzlich habe der gestiegene USD-Kurs belastet. Der Goldpreis habe gestern eine schwächere Nachfrage erfahren. (22.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dass die FED ihren geldpolitischen Straffungskurs aktuell nicht weiterverfolgt, spielte am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,46%, MDAX +0,16%, TecDAX -0,17%) keine große Rolle, so die Analysten der Nord LB.In den Fokus der Anleger seien vielmehr wieder die Konjunktursorgen gerückt. Entsprechend abwärts sei es für die Kurse gegangen.Die Wall Street ( Dow Jones +0,8%, S&P-500 +1,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,4%) habe von den Kursgewinnen bei Hochtechnologiewerten profitiert. Vor allem die Aktien des iPhone-Herstellers Apple (+3,7%) und Chipwerte seien nachgefragt gewesen. Nikkei-225 habe nach Feiertag erst im Minus notiert, aktuell im Plus (+0,1%).