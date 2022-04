Der Fokus auf Premium-Fahrzeuge, höhere Verkaufspreise und die anhaltende Kostendisziplin hätten bei Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) zu einer deutlichen Gewinnverbesserung in Q1 geführt. Trotz anhaltender Chip-Lieferengpässe habe das Konzern-EBIT auf 5,229 (4,701) Mrd. EUR gesteigert werden können. Der Umsatz sei um 6% auf 34,858 Mrd. EUR geklettert. Für das Gesamtjahr habe der Autobauer seine Prognose (leicht steigender Umsatz und operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau) bestätigt.



Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) sei mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der Duftstoff- und Aromenhersteller habe die Erlöse um 14,9% (organisch: +8,3%) auf 1,091 Mrd. EUR verbessert. Ungeachtet der zu erwartenden wirtschaftlichen Volatilitäten in den kommenden Monaten rechne Symrise mit einer "verlässlichen Nachfrage" im eigenen Geschäft, jedoch auch mit Gegenwind auf der Kostenseite durch steigende Rohstoffpreise. Die Prognose für 2022 mit einem organischen Umsatzwachstum zwischen 5 und 7% und einer EBITDA-Marge von rund 21% sei bestätigt worden.



Preisanhebungen hätten bei Air Liquide (ISIN FR0000120073/ WKN 850133) in Q1 zu einer deutlichen Umsatzsteigerung von 29% (+7,9% auf vergleichbarer Basis) auf 6,89 Mrd. EUR geführt. Der Industriegasehersteller habe sich zuversichtlich geäußert, seine operative Marge in diesem Jahr weiter steigern und ein wiederkehrendes Wachstum des Nettogewinns zu konstanten Wechselkursen erzielen zu können, sofern nennenswerte wirtschaftliche Störungen ausbleiben würden.



Der Euro sei auch zur Wochenmitte unter Druck gewesen und habe dabei sogar die Marke von 1,06 USD deutlich gerissen. Dies sei der tiefste Stand seit fünf Jahren gewesen.



Der Stopp der russischen Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien habe die Ölpreise nicht in Schwung bringen können. Sie hätten den Tag kaum verändert beendet. (28.04.2022/ac/a/m)





Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben leichte Zugewinne erzielt, konnten ihre Tageshöchststände aber nicht halten, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,27%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,30% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,37% gestiegen.Nach den deutlichen Kursverlusten des Vortages hätten sich die US-Börsen am Mittwoch stabilisiert. Im Fokus hätten Quartalsberichte gestanden. Belastet durch höhere Kosten und einer Auslieferungsverzögerung bei der 777-9 seien Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) um 7,53% eingebrochen. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,19% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,21% geklettert und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sei um -0,01% gesunken.