Die vor dem Zusammenschluss stehenden Wohnungskonzerne Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) und Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C) würden 14.750 Wohnungen in Berlin an die öffentliche Hand verkaufen. Der Kaufpreis betrage 2,46 Mrd. EUR. Die Verhandlungen seien abgeschlossen, so Finanzsenator Kollatz. Drei öffentliche Wohnungsgesellschaften hätten neben den Wohnungen auch noch rund 450 Gewerbeeinheiten gekauft. Insgesamt hätten die beiden Unternehmen der öffentlichen Hand 20.000 Wohneinheiten angeboten.



Der Arzneimittelhersteller Biotest (ISIN DE0005227235/ WKN 522723) werde für bis zu 1,58 Mrd. EUR an den spanischen Pharmakonzern Grifols verkauft. Der chinesische Mehrheitsaktionär Creat habe seine Beteiligung von knapp 90% der Stammaktien bereits für 773 Mio. EUR an Grifols abgegeben, habe das spanische Unternehmen mitgeteilt. Creat habe bereits Anfang Juni angekündigt, "strategische Optionen" für das deutsche Unternehmen zu prüfen. Die übrigen Aktionäre und die Besitzer der Vorzugsaktien von Biotest bekämen ein Übernahmeangebot. Grifols biete für die Stammaktien jeweils 43 EUR, ein Aufschlag von 23% auf den Schlusskurs vom Donnerstag, Vorzugsaktionäre sollten 37 EUR bekommen, gut 4% mehr als der letzte Xetra-Kurs vor der Ankündigung.



Nach einer Erhöhung der Prognose im April habe die dänische Reederei A.P. Moller-Maersk (ISIN DK0010244508/ WKN 861837) erneut die Erwartungen für 2021 hochgeschraubt. Das dritte Quartal sei bislang besser verlaufen als erwartet und die globalen Lieferschwierigkeiten hätten sich allmählich verbessert, habe Maersk mitgeteilt. Die zweite Jahreshälfte werde deshalb besser ausfallen als bislang prognostiziert. Im Gesamtjahr solle das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) nun zwischen 22 und 23 (bisher: 18 bis 19,5) Mrd. USD liegen, habe es geheißen.



Der Euro habe erneut unter der allgemeinen USD-Stärke gelitten.



Die hohen USD-Notierungen und die eingetrübte Aktienmarktstimmung hätten die Ölpreise vor dem Wochenende belastet. Gold notiere auf niedrigem Niveau mit Stabilisierungstendenzen. (20.09.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben am großen Verfallstag nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Die anhaltenden Inflations- und Konjunktursorgen hätten ebenso belastet, wie eine am Nachmittag schwächer startende Wall Street. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -1,03%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,74% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,47% gefallen.Der große Verfallstag und die am kommenden Mittwoch anstehende Sitzung der FED hätten die Anleger an der Wall Street zur Vorsicht veranlasst und die Indices ins Minus gedrückt. Zudem hätten die Debatte um mögliche Steuererhöhungen auf Firmengewinne und die Lage des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande belastet. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,48%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,91% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,91% gesunken.