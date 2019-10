Der Baumaschinenhersteller Caterpillar bekomme den Handelskonflikt zwischen den USA und China zu spüren und sei daher für das Gesamtjahr skeptischer. In Q3 sei das Ergebnis auf 1,49 Mrd. USD von 1,73 Mrd. vor Jahresfrist gesunken. Die Erlöse in der Region Asien/Pazifik seien um 13% auf 2,68 Mrd. USD zurückgegangen, während der Konzernumsatz um 5,6% auf 12,76 Mrd. gesunken sei.



Tesla habe im vergangenen Quartal überraschend einen Gewinn eingefahren. Unter dem Strich habe von Juli bis September ein Überschuss von 143 Mio. USD gestanden. Das sei zwar mehr als die Hälfte weniger gewesen als im selben Zeitraum vor einem Jahr. Analysten hätten aber mit einem Verlust gerechnet.



Deutliche Wolken am Cloud Himmel von Microsoft: Der weltgrößte Softwarekonzern habe die Umsätze seines Cloud-Angebots "Azure" im vergangenen Quartal zwar um 59% gesteigert. Ein Jahr zuvor hätten die Amerikaner aber noch ein Plus von 76% verzeichnet. Der Grund: die Wettbewerber Amazon und Google.



Konkurrenzdruck auch bei eBay: Handelsriesen wie Amazon und Walmart würden eBay ins Schlingern bringen. Der Gewinn sei in Q3 um mehr als die Hälfte auf 310 Mio. USD eingebrochen. Die Umsätze hätten bei 2,65 Mrd. USD stagniert.



Das Gerangel um einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU habe das Britische Pfund belastet. Der Euro habe sich dagegen im späten Handel erholen können.



Die Ölpreise hätten nach dem am Nachmittag überraschend gemeldeten Rückgang der US-Lagerbestände angezogen. Die Vorräte seien laut Energieministerium um 1,7 Mio. auf 433,2 Mio. Barrel gesunken. Erwartet worden sei ein Anstieg um 3,0 Mio. Barrel. Der Goldpreis habe von seinem Nimbus als Antikrisenwährung profitiert und sich um knapp 9 USD verteuert. (24.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,34%, MDAX -0,26%, TecDAX -0,70%) ging gestern uneinheitlich aus dem Tag, so die Analysten der Nord LB.Lediglich der DAX habe es in den positiven Bereich geschafft. Anleger würden auf eine Fristverlängerung beim Brexit hoffen. Impulse durch Quartalszahlen seien gestern weitgehend ausgeblieben. KWS SAAT habe mit seinen vorläufigen Jahreseckzahlen und dem Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung überzeugt. Anleger hätten die Nachricht mit einem Plus von 3,8% für die Aktie honoriert.In einer Flut von Quartalszahlen habe sich die Wall Street ( Dow Jones +0,2%, S&P 500 +0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%) zurück in den positiven Bereich arbeiten können. Trotz enttäuschender Quartalszahlen hätten Boeing und Caterpillar ein Plus verbucht. Bei Boeing z.B. würden Anleger auf eine Rückkehr der Unglücksmaschine 737 Max in Q4 setzen. Wesentlich konsequenter hätten Investoren bei Texas Instruments reagiert. Ein Umsatz- und Gewinnrückgang habe die Aktie des US-Chipherstellers 7,5% auf Talfahrt geschickt. Nikkei 225 notiere aktuell freundlicher bei 22.762,52 Punkten (+0,6%).