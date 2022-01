Probleme mit dem Langstreckenflugzeug 787 kämen Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) teuer zu stehen. In Q4 habe Boeing einen Verlust von 4,54 Mrd. USD verbucht. Dabei spiele insbesondere eine Zusatzbelastung von 3,5 Mrd. USD wegen Verzögerungen bei den Auslieferungen der 787 eine Rolle: Diese seien im Mai gestoppt worden, nachdem Produktionsmängel bei dem Flugzeug aufgetreten seien.



Der als Branchenbarometer geltende Konzern Texas Instruments (TI) (ISIN US8825081040/ WKN 852654) erwarte im laufenden Quartal einen Umsatz über Analysten-Vorhersagen angesichts starker Nachfrage nach seinen Produkten für Autos, Smartphones und Laptops. Für Q1 gehe TI nun von einem Umsatz von 4,5 bis 4,9 Mrd. USD aus. Im abgelaufenen Q4 sei der Umsatz um 19% auf gut 4,8 Mrd. USD gestiegen, ebenfalls über den Prognosen. Der Nettogewinn habe auf 2,1 Mrd. USD nach 1,7 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum zugelegt.



Der EUR habe vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid in den USA etwas schwächer tendiert und sei unter 1,13 USD gerutscht. Um 1,12 USD herum warte jedoch eine kräftige Unterstützung.



Die Ölpreise würden sich weiterhin volatil zeigen. Trotz der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten hätten sie gestern angezogen. (27.01.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die gute Stimmung hielt zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt an, so die Analysten der Nord LB.In der Hoffnung auf eine behutsame Straffung der US-Geldpolitik seien weitere Anleger zurückgekehrt. Das Bild dürfte sich jedoch heute früh ändern. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +2,22%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +2,19% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,67% gestiegen.