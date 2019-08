Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) komme offenbar bei seinen Plänen für den Bau schwerer Lastwagen der Marke Mercedes-Benz in China voran. Bei dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Partner Foton solle neben Fahrzeugen der Marke Auman künftig auch der Actros von Mercedes vom Band rollen, wie mit den Vorgängen vertraute Personen geäußert hätten.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) würden die Zerschlagung der RWE-Tochter innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) vorantreiben (E.ON plane das Vertriebs- und Netzgeschäft von innogy zu übernehmen, RWE das Ökostromgeschäft der Tochter und das von E.ON). RWE übernehme den Anteil von 49%, den innogy am slowakischen Versorger VSEH halte. Geplant sei, dass RWE das Paket im kommenden Jahr an E.ON veräußere.



Der chinesische Internet-Gigant Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) verschiebe Insidern zufolge wegen der Proteste in Hongkong seinen dort geplanten milliardenschweren Börsengang.

(22.08.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt war gestern eine sehr freundliche Stimmung zu beobachten, so die Analysten der NORD LB.Investoren schienen vermehrt Vertrauen in die US-Notenbank und eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China zu haben. An der Wall Street seien die Protokolle der US-Notenbank ohne große Auswirkungen auf die Kurse geblieben. Vielmehr schienen Investoren die heute beginnende Notenbank-Konferenz der FED in Jackson Hole in Wyoming abzuwarten. Dass die Kurse dennoch freundlich notiert hätten, habe an den positiven Zahlen des Einzelhandels gelegen. Diese würden auf eine steigende Konsumlust deuten und damit Rezessionsängste dämpfen.