Vor allem die wieder anziehende Nachfrage im Segment Riechstoffe & Schönheit habe den Schweizer Duft- und Aromenhersteller Givaudan (ISIN CH0010645932/ WKN 938427) im ersten Halbjahr nach vorne gebracht. Bei Erlösen von 3,37 Mrd. CHF (+7,9% auf vergleichbarer Basis) sei der Konzerngewinn um 16,3% auf 481 Mio. CHF geklettert.



Der Schweizer Pharmakonzern Roche (ISIN CH0012032048/ WKN 855167) habe im ersten Halbjahr von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Corona-Tests profitiert. Der Umsatz sei um 5% auf 30,713 Mrd. CHF gestiegen. Auch das Pharmageschäft, das in Q1 geschwächelt habe, habe den Wachstumspfad wiederaufnehmen können. Der Konzerngewinn sei um 3% auf 8,216 Mrd. CHF zurückgegangen, währungsbereinigt sei er um 2% gestiegen. Für das Gesamtjahr habe Roche seine Ziele bekräftigt: Der Umsatz solle um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag steigen (ohne Wechselkursschwankungen), der um Sonderfaktoren ber. Gewinn dürfte in etwa im gleichen Maß wachsen, habe es geheißen.



Die anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleitern mache Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) zuversichtlicher. Der US-Chipkonzern rechne nun im Gesamtjahr mit Erlösen von 73,5 Mrd. USD statt bisher 72,5 Mrd. USD. In Q2 sei der Umsatz leicht um 2% auf 18,5 Mrd. USD gestiegen. Analysten hätten im Schnitt mit einem Minus gerechnet. Der Nettogewinn habe um 6% auf 5,2 Mrd. USD zugelegt.



Bei Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) brumme das Anzeigengeschäft. In Q2 hätten die Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 87% auf 1,05 Mrd. USD zugelegt. Der Konzernumsatz sei um 74% auf 1,19 Mrd. USD geklettert. Mit beiden Zahlen habe das Unternehmen die Markterwartungen übertroffen. Die verschärften Datenschutzregeln für das jüngste iPhone-Betriebssystem hätten bisher weniger Auswirkungen auf die Anzeigenerlöse gehabt als erwartet.



Der Euro-Handel sei am Donnerstag in ruhigen Bahnen verlaufen. Größere Kursveränderungen habe es dabei nicht gegeben.



Die erneut freundliche Stimmung an den Aktienmärkten habe auch die Ölpreise nach oben gespült. Gold habe den dritten Tag in Folge leicht im Minus notiert und zwischenzeitlich die runde Marke von 1.800 USD je Feinunze gerissen. (23.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ging es dank der Unterstützung durch die EZB weiter nach oben, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,60%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,99% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +1,49% gestiegen.An der Wall Street hätten zwei Faktoren das Geschehen bestimmt: Unternehmenszahlen und US-Jobdaten. Sprudelnde Firmengewinne hätten zwar weitere Anleger an die Wall Street gelockt. Doch enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten hätten ihre Kauflaune gedämpft. Das Plus an den Börsen sei somit geringer als an den Vortagen ausgefallen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,06%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,20% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,36% geklettert.