Tesla (ISIN US88160R1014 / WKN A1CX3T) habe der Chip-Krise getrotzt und die Ertragskraft stark gesteigert. Das operative Ergebnis habe sich in Q4 auf 4,09 Mrd. USD belaufen. Das sei ein Anstieg um 121% verglichen mit dem Vorjahr. Analysten hätten nur mit 3,89 Mrd. USD gerechnet. Der Umsatz sei um 65% auf einen Rekord von 17,72 Mrd. USD geklettert.



Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000) habe 2021 trotz eines schwachen Schlussquartals einen Milliardengewinn erzielt. Die Bank habe von höheren Erträgen, die vor allem im Investmentbanking und im Asset Management stark zugelegt hätten, und einer geringeren Risikovorsorge profitiert. Die Bank habe 2021 nach Steuern 2,5 Mrd. EUR nach 624 Mio. im Vjz. verdient. Analysten hätten mit 2 Mrd. EUR gerechnet.



Beim Laborausrüster Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) brumme das Geschäft. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen ein Ergebnisplus von fast 70% erzielt und erwarte nun bis 2025 eine höhere Rendite als bislang.



Apple zeige sich immun gegen die weltweiten Lieferengpässe und wachse ungehemmt. Im Weihnachtsquartal habe der Umsatz um 11% auf bisher nie erreichte fast 124 Mrd. USD zugelegt. Fast 60% habe der Umsatzgarant iPhone dazu beigetragen.



Nach der Aussicht auf rasche Zinserhöhungen in den USA sei der EUR förmlich in den Keller gerauscht. Unterstützung bei 1,12 USD? Fehlanzeige!



Die Ölpreise hätten ihre anfänglichen Verluste abschütten können. Ein weiterhin knappes Angebot habe tagsüber für Unterstützung gesorgt. (28.01.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet, startete der deutsche Aktienmarkt leichter in den Handelstag, so die Analysten der Nord LB.Die schwache Eröffnung sei aber schnell zum Einstieg genutzt worden. Heiße das nun Entwarnung für die kommende Zeit? Wohl leider nein - generell dürften die Schwankungen auch zukünftig nicht so schnell von den Kurstafeln verschwinden. Der DAX sei um +0,42%, der MDAX um +0,28% und der TecDAX um +0,02% gestiegen.Das Motto der US-Börsen sei diese Woche die Achterbahnfahrt. Auch gestern sei es dort wieder holperig zugegangen. Teilweise überraschend starke Unternehmenszahlen (z.B. Visa (ISIN US92826C8394 / WKN A0NC7B), Dow (ISIN US2605571031 / WKN A2PFRC), Apple (ISIN US0378331005 / WKN 865985) würden mit noch offenen Fragen zur US-Geldpolitik konkurrieren. Dow Jones sei um -0,02%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,54% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -1,40% gesunken.