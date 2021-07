Der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori (ISIN DE0005878003/ WKN 587800) habe ein erfolgreiches erstes Halbjahr verzeichnet. Der Auftragseingang sei um 59% auf 1.248,7 Mio. EUR gestiegen, der Umsatz habe sich um 11% auf 933,5 Mio. EUR erhöht. Auch die Ertragslage habe sich weiter verbessert: Das EBIT sei auf 42,2 (33,2) Mio. EUR gestiegen, die EBIT-Marge habe 4,5% (4,0%) erreicht. CEO Thönes habe seine Ziele für 2021 angehoben: Beim Auftragseingang peile er nun rund 2,25 (bisher: 2,0) Mrd. EUR an, der Umsatz solle rund 1,95 (bisher: 1,8) Mrd. EUR erreichen und das EBIT bei rund 100 (bisher: 60) Mio. EUR liegen.



Die Wirkstoffe zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hätten Lonza (ISIN CH0013841017/ WKN 928619) im ersten Halbjahr kräftig wachsen lassen. Der bereinigte Umsatz habe um 14,7% auf 2,5 Mrd. CHF zugelegt, habe der Schweizer Pharmazulieferer mitgeteilt. Der um Sonderposten bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) sei um 13,1% auf 847 Mio. CHF gestiegen. Vor diesem Hintergrund hebe Lonza die Prognose an und erwarte nun ein Wachstum der Verkaufserlöse um einen mittleren zweistelligen (bisher: niedrigen zweistelligen) Prozentbetrag.



Vodafone (ISIN GB00BH4HKS39/ WKN A1XA83) sei in Q1 (30.06.) des laufenden Geschäftsjahres wieder gewachsen. Die Erlöse hätten vor allem dank besserer Geschäfte in Europa wie auch Afrika um 5,7% auf 11,1 Mrd. EUR zugelegt. Vodafone habe den Ausblick für das GJ 2021/22 bestätigt.



Die robusten europäischen Konjunkturdaten hätten dem Euro nur temporär geholfen. Am Ende habe er kaum verändert notiert.



Bei nur geringen Ausschlägen hätten die Ölpreise auf der Stelle getreten. Gold habe die Marke von 1.800 USD nicht halten können. (26.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt gelang zum Wochenende ein deutliches Plus, so die Analysten der Nord LB.Unterstützung sei u.a. von robusten Konjunkturdaten gekommen, die die Sorgen der Anleger über die rasante Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus etwas zurückgedrängt hätten. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +1,0%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,92% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,54% gestiegen.Die Analysten hätten es schon lange nicht mehr geschrieben: Rekordstände an der Wall Street. Die Geschäftszahlen der Technologie-Titel hätten Anleger zugreifen lassen. Der Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe das erste Mal über 35.000 Punkten (+0,7%) geschlossen. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) seien jeweils um +1,0% geklettert.