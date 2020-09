Der Nikkei-225 notiere aktuell stabil bei 23.587,33 Punkten.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) wolle das Geschäft in China mit Milliarden-Investitionen in die Elektromobilität ankurbeln. Zusammen mit seinen drei Joint Ventures FAW Group, SAIC Motor und JAC wolle VW zwischen 2020 und 2024 rund 15 Mrd. EUR auf diesem Gebiet in China investieren, habe es geheißen. Im Oktober starte die Produktion von E-Autos in zwei Werken in China. Im nächsten Jahr erwarte VW eine Verdopplung des Absatzes von E-Autos in China.



Aufgrund einer schneller als erwarteten Erholung der durch die Corona-Beschränkungen verlangsamten Geschäftsaktivitäten habe der Hörgeräte-Hersteller Sonova die Prognose erhöht. Das Unternehmen rechne damit, im ersten Halbjahr des GJ 2020/2021 beim Umsatz rund 79% des Vorjahresniveaus zu erreichen. Die bereinigte EBITA-Marge werde etwa 15% betragen. Für das zweite. Geschäftshalbjahr werde eine Rückkehr zum Wachstum mit einem Anstieg von 4% bis 8% im Umsatz und von 20% bis 30% im bereinigten EBITA ggü. der Vorjahresperiode erwartet.



Nach den deutlichen Verlusten der Vorwoche (-1,75%) habe sich der Euro zu Wochenbeginn stabilisiert und im Verlauf leichte Kursgewinne erzielt.



Die Ölpreise hätten am Montag nur wenig Bewegung gezeigt. Nach einem leicht negativen Start sei es ab Mittag moderat nach oben gegangen. Am Ölmarkt würden zurzeit kursbewegende Impulse fehlen. Langeweile auch beim Goldpreis, der um den Vortagesschluss gependelt habe. (29.09.2020/ac/a/m)







Hannover - Am deutschen Aktienmarkt stand die Börsenampel sinnbildlich auf Grün, so die Analysten der Nord LB. Nach den deutlichen Kursrückgängen in der Vorwoche seien Investoren auf das Parkett zurückgekehrt. Gefragt gewesen seien vor allem Aktien konjunkturabhängiger Unternehmen. Nach der längsten Verlustserie seit einem Jahr hätten Schnäppchenjäger an den US-Börsen zugegriffen. Gefragt gewesen seien Aktien, die zuletzt besonders stark unter Druck geraten seien. Dazu hätten Bankenwerte, wie die Titel von J.P. Morgan und Goldman Sachs, mit einem Plus von bis zu 3% gehört. Royal Caribbean hätten immerhin noch ein Plus von bis zu 2,3% geschafft. Boeing habe förmlich mit einem Plus von 6,4% abgehoben, nachdem der Chef der US-Luftfahrtaufsicht Dickson gesagt habe, seine Behörde werde den Unglücksflieger 737 MAX einem Prüfungsflug unterziehen.