Der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) sei um -2,01% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -1,88% gesunken.



Die anhaltenden Sorgen vor einer Eskalation der Ukraine-Krise und einem deutlicher als erwarteten US-Zinsanstieg hätten die Wall Street auch zum Wochenauftakt in Schach gehalten. Der Dow-Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420, -0,50%) sei z.B. im Verlauf bis auf rund 34.300 Stellen abgesackt, habe aber bis zum Handelsende wieder auf 34.566,17 Punkte zugelegt. Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei um -0,38% gefallen und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) habe unverändert geschlossen.



Die erhöhte Kriegsgefahr im Konflikt Russlands mit der Ukraine habe beim USD für steigende Notierungen gesorgt und im Gegenzug den Euro belastet.



Nach einem freundlichen Start seien die Ölpreise im Tagesverlauf abgebröckelt. Der Angriff auf die Marke von 100 USD je Barrel sei damit erst einmal abgewehrt, aber angesichts der politisch instabilen Lage und der Angebotsknappheit nicht vom Tisch. (15.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch wenn sich an der Börse die Hoffnung durchsetzte, dass es im Ukraine-Konflikt statt einer von amerikanischer Seite ins Spiel gebrachten russischen Invasion zur Wochenmitte in letzter Minute doch noch zu diplomatischen Fortschritten kommt, warfen viele Anleger ihre Aktien in hohem Bogen aus den Depots, so die Analysten der Nord LB.Grund: Am deutschen Aktienmarkt sei der Ausverkauf an der Wall Street vom Freitagabend mit Verzögerung angekommen. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -2,02%) habe zum Beispiel zeitweise über 500 Punkte verloren. Weiterhin erwähnt werden müsse, dass neben der Kriegsangst Inflations- und Zinssorgen die Börsen belasten würden. Auch die Berichtssaison lasse aufhorchen: In die überwiegend positiven Quartalszahlen würden sich trotz vieler Überraschungen einige Zweifel bezüglich der zukünftigen Gewinndynamik vieler Unternehmen mischen. Während die meisten Unternehmen ihre Erwartungen zum Ergebnis in Q4 zwar hätten erreichen können, seien die Aussichten verhaltener. Die Unternehmen würden sich fragen, ob sie in Zukunft noch so einfach in der Lage sein würden, die gestiegenen Preise für Vorprodukte und Rohstoffe eins zu eins an ihre Kunden weiterzureichen.