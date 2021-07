Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell mit Kurszuwächsen: 28.710 Pkt. (+0,50%).



Covestro habe den Ergebnisausblick für 2021 bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Als Folge weiter verbesserter Geschäftserwartungen für das zweite Halbjahr erwarte der Kunststoffhersteller für 2021 nun einen Betriebsgewinn (EBITDA) von 2,7 bis 3,1 (bisher: 2,2 bis 2,7) Mrd. EUR. In Q2 habe sich das Ergebnis nach vorläufigen Zahlen auf rund 815 Mio. EUR erhöht und damit im Rahmen der eigenen Prognose gelegen, die ein EBITDA von 730 bis 870 Mio. EUR vorgesehen habe.



Der Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206)-Insolvenzverwalter habe die Indonesien-Tochter von Wirecard, PT Prima Vista Solusi mit rund 670 Mitarbeitern an eine Technologieholding aus Indonesien verkauft. Damit sei die Verwertung der Wirecard-Beteiligungen so gut wie abgeschlossen, habe Insolvenzverwalter Jaffe mitgeteilt. "Insgesamt konnten wir dabei bestmögliche Lösungen für Mitarbeiter und Gläubiger erreichen und bislang rund 2800 Arbeitsplätze erhalten", so Jaffe weiter.



Beim Euro habe es am Berichtstag keine großen Ausschläge gegeben. Es hätten zum Wochenstart Impulse von der konjunkturellen Seite gefehlt.



Die Ölpreise hätten sich zum Wochenauftakt leicht nach unten entwickelt. Auch hier hätten richtungsgebende Impulse gefehlt. Der Kampf um die Marke von 1.800 USD je Feinunze beim Goldpreis sei auch am Montag weiter gegangen. (13.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt konnte dank überraschend guter vorläufiger Unternehmenszahlen die Aufwärtsbewegung vom Freitag fortsetzen und neue Rekorde erzielen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,65%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,74% und der MDAX um +0,52% gestiegen. Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) hätten nach der zweiten Erhöhung der Ergebnisprognose in diesem Jahr nur um 0,61% zugelegt. Der Höhenflug von VW Vz. (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe angehalten. Die Aktien hätten nach dem deutlichen Kursplus vom Freitag weitere 2,73% hinzugewonnen.Die Hoffnung auf einen guten Start in die Bilanzsaison habe die US-Indices weitere Rekordmarken erzielen lassen. Dennoch sei das Geschäft relativ ruhig geblieben: Vor den anstehenden Inflationsdaten für Juni hätten sich die Investoren nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,36%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,35% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,21% geklettert.