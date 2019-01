Der Nikkei-225 starte heute mit einem Feiertag ins neue Jahr.



Minus 18% im DAX seien die eine Seite, minus 56% bei der Deutschen Bank oder ein Abschlag von 41% bei Bayer die andere. Soll sagen: Die Anleger hätten sehr genau hingeschaut, wo sich Chancen oder auch Risiken bei den einzelnen Unternehmen auftun würden. Wer glaube, dass sich dies im neuen Jahr ändere, befinde sich auf dem Holzweg.



Wer denke, dass die EZB wirklich Ende 2019 an der Zinsschraube drehe, der könne getrost auch in diesem Jahr eine Steigerung der Gemeinschaftswährung in Erwägung ziehen. Auch wir glauben das, allerdings nicht ohne Einschränkung hinsichtlich unserer südeuropäischen Nachbarn, so die Analysten der Nord LB.



Wenn schon die Ankündigung einer nicht unerheblichen Ölproduktionskürzung ab Januar nach hinten losgegangen sei, und zudem die Konjunktur auch nicht gerade vor Freude einen Luftsprung mache, wo solle sie denn dann herkommen, die Steigerung beim Preis des schwarzen Goldes? Allerdings: Auf dem jetzt erreichten Niveau würden die Analysten durchaus Spielraum nach oben sehen.



Für die Prognose des Goldpreises müsse man wohl einmal mehr die Glaskugel bemühen. Wirklich zu prognostizieren sei der Preis des gelben Metalls kaum. Hätte der Preis nicht angesichts der Krisen und Konflikte im abgelaufenen Jahr anziehen müssen? Gold als Krisenwährung? Fehlanzeige. Aber schön sei es trotzdem, es in den Händen zu halten. Die Erwartung der Analysten für 2019 sei insgesamt etwas glänzender. (02.01.2019/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Auch das Plus von 1,71% beim DAX am letzten Handelstag kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein schlechtes Jahr am deutschen Aktienmarkt war, so die Analysten der Nord LB.Über 18% habe der Leitindex verloren, beim MDAX seien es knapp 18% gewesen, der TecDAX habe es mit einem Minus von 3% deutlich besser gemacht. Aber Minus bleibe Minus.Sei 2018 ein Ausrutscher oder doch mehr gewesen? Eines scheine sicher: Die fetten Jahre seien erst einmal Vergangenheit. 2019 werde nicht einfach werden: Nicht in den USA (Handelsstreit, Trump), nicht in Europa (Brexit, Europawahl im Mai), schwache und uneinsichtige Südländer, Frankreich inklusive) und auch nicht in Asien (Auswirkungen des Handelsstreits). Dennoch: Schwarzmalerei sei nicht nötig: Unternehmen würden noch gutes Geld verdienen und auch die Konjunktur laufe noch, wenn auch gebremst.