Die Wall Street habe am letzten Handelstag des Jahres den Rückwärtsgang eingelegt. Die Rückgänge seien u.a. mit Positionsbereinigungen begründet worden.



Dow Jones-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -0,48%, S&P-500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -0,52%, NASDAQ (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) -0,67%



Apple-Aktien (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) seien mit minus 1,08% das Schlusslicht im Dow gewesen. General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) hätten an der Spitze 0,52% gewonnen, was nicht darüber hinwegtäuschen könne, dass der Mischkonzern im Jahr 2017 mit -45% der schlechteste Wert im Leitindex gewesen sei. Spitzenreiter des Jahres seien Boeing-Titel (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) gewesen, die nahezu 90% zugelegt hätten.



In Japan sei die Börse am Dienstag feiertagsbedingt zu geblieben.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) sehe die Übernahmeaktivitäten in der Branche gelassen. "Der Umbruch ist in unserer Branche der Normalzustand", habe Vorstandschef Ploss gesagt. Der Konzern kommuniziere "nach außen sehr deutlich, dass wir auf eigenen Füßen stehen wollen und auch können", so Ploss weiter. (02.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Ende die 13.000-Punkte-Marke nicht ganz verteidigen konnte, war 2017 ein sehr gutes Jahr für die Anleger am deutschen Aktienmarkt, so die Analysten der NORD LB.Der Leitindex habe 12,5% zugelegt. Deutlich besser habe sich der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) entwickelt, der 18,1% zugelegt habe. Der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) sei der Top-Index im abgelaufenen Jahr gewesen und auf ein Plus von 39,6% gekommen.DAX -0,48%, MDAX -0,04%, TecDAX +0,19%