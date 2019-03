Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Die Nummer 2 auf dem deutschen Wohnungsmarkt, die Deutsche Wohnen, habe am Dienstag ihre Geschäftsjahresergebnisse 2018 präsentiert. Wie schon der große Rivale Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) habe der Konzern vom günstigen Marktumfeld und der stabilen Nachfrage nach Wohnraum profitiert.Ein Blick auf die Zahlen per Ende 2018 verrate, dass die Deutsche Wohnen in nahezu allen wichtigen Kategorien schlechter abschneide als die Nummer 1 der Branche. Die operative Rendite, gemessen an der für die Immobilienwirtschaft wichtigen Kenngröße FFO I (Funds from Operations), liege 1,6 Pp unter der von Vonovia. Während die Nummer 1 unter dem EPRA NAV notiere, liege die Deutsche Wohnen darüber.Bei Vonovia würden die Aktionäre auch fürstlicher entlohnt. Die Dividendenrendite auf Basis der Vorschläge für 2018 liege bei 3,1 Prozent, 1,1 Pp mehr als beim Herausforderer. Nur beim Verschuldungsgrad entscheide die Deutsche Wohnen das Duell für sich. Jedoch habe der Konzern erst vor Kurzem 3.000 Einheiten gekauft, was die Kennziffer verschlechtert haben dürfte.Wer sich noch nicht für einen der größten deutschen Immobilienkonzerne entschieden hat, sollte Vonovia vorziehen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link