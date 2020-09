Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

46,13 EUR +0,24% (03.09.2020, 08:50)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2020 insgesamt rund 165.000 Einheiten, davon 162.200 Wohneinheiten und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen SE ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (03.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Weitere Kursgewinne möglich - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) fiel am 19. März 2020 kurzzeitig unter die Unterstützung bei 28,30 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert wieder nach oben gedreht. Am 5. Juni 2020 habe er fast die Widerstandszone zwischen 44,04 und 44,83 EUR und damit das Allzeithoch erreicht, sei aber zunächst daran abgeprallt. Nach einer mehrtägigen Konsolidierung sei die Aktie am 11. August erstmals auf ein neues Allzeithoch geklettert. Ein Ausbruch über das alte sei aber noch nicht gelungen. In den letzten Tagen sei der Wert um das alte Allzeithoch bei 44,83 EUR gependelt. Gestern sei es erstmals zu einer Kerze gekommen, die komplett oberhalb dieses Hochs liege.Damit sei die langfristige Aufwärtsbewegung wieder einmal bestätigt worden. In den nächsten Tagen könnte es also zu weiteren Kursgewinnen kommen. Ein erstes mögliches Ziel läge bei 49,80 EUR. Sollte der Wert allerdings unter 43,09 EUR abfallen, ergäbe sich ein kurzfristiges Verkaufssignal. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 41,30 EUR oder sogar in den Bereich zwischen 39,46 und 38,68 EUR drohen. (Analyse vom 03.09.2020)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:45,89 EUR +1,98% (02.09.2020, 17:35)