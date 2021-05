Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (26.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) von 40 auf 52 Euro.Der geplante Zusammenschluss der derzeit bereits größten Wohnimmobilienunternehmen Deutsche Wohnen und Vonovia in Deutschland würde auch die Basis für eine verstärkte Expansion ins europäische Ausland legen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dank der sich gut ergänzenden Portfolios würden die beiden Unternehmen mit Kostensynergien im Volumen von 105 Mio. Euro rechnen. Die Akquisition werde neben dem Verkauf von rund 45.000 Wohnungen und der Begebung von Anleihen auch über eine Kapitalerhöhung finanziert. Der angekündigte Verkauf von ca. 20.000 Wohnungen an die Stadt Berlin sowie weitere Vereinbarungen zur Beruhigung des Berliner Wohnungsmarktes sollten zur politischen Deeskalation beitragen. Die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia erfolge per saldo zum Buchwert des Portfolios, was zwar einen deutlichen Aufschlag gegenüber der Börsenbewertung des Unternehmens vor der Angebotsabgabe darstelle. Andererseits spare sich Vonovia damit die Zahlung einer Prämie auf den Wert des Immobilienbestands, der ihr zu einem großen Wachstumssprung verhelfe. Insgesamt halte Seufert den Deal für ausgewogen und angemessen, wobei sich viele institutionelle Investoren auf beiden Seiten der Transaktion befinden würden.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, das Angebot der Vonovia anzunehmen. Er hebt das Kursziel für die Deutsche Wohnen-Aktie von 40 auf 52 Euro an. (Analyse vom 26.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Wohnen SE": Keine vorhanden.