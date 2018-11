Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

42,84 EUR +2,73% (14.11.2018, 13:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

42,89 EUR +3,82% (14.11.2018, 13:09)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (14.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Die FFO I (Funds from Operations) hätten in Q3 mit 119 (Vj.: 109) Mio. Euro über der Analysten-Erwartung von 114 Mio. Euro gelegen. Insgesamt sei die operative Entwicklung in Q3 2018 überzeugend verlaufen. Entsprechend sei der Ausblick für 2018 erhöht worden. Deutsche Wohnen rechne für 2018 jetzt mit einem FFO I zwischen 473 und 478 (bisher: rund 470) Mio. Euro.Bei dem zu den Q2-Zahlen bekannt gegebenen Erwerb von 30 Pflegeimmobilien habe der Nutzen- und Lastenwechsel stattgefunden. Das Unternehmen operiere hier in einer wachstumsstarken Nische (nur rund 1,8% des gewerblichen Immobilientransaktionsvolumens in 2017), die weiteren Konsolidierungsbedarf habe (die zehn größten Betreiber würden nur 12% des Marktvolumens vereinen) und in der sich immer noch vergleichsweise attraktive Renditen würden erzielen lassen.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. FFO je Aktie 2018e: 1,36 (alt: 1,35) Euro; FFO je Aktie 2019e: 1,44 (alt: 1,41) Euro). Das Marktumfeld (u.a. anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien) für Deutsche Wohnen dürfte sich innerhalb seines Prognosezeitraums weiter positiv darstellen. Allerdings sehe er auf dem aktuellen Bewertungsniveau (Kurs/NAV je Aktie 2018e: 1,0) nur noch ein geringes Aufwärtspotenzial für den Titel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: