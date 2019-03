Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (25.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Während viele Aktien unter dem jüngsten Ausverkauf gelitten hätten, stünden Immobilien-Aktien bei den Anlegern weiter hoch im Kurs. Beflügelt würden die Papiere durch die Entwicklung am Zinsmarkt, wo die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen zeitweise unter 0% gelegen habe. Die Deutsche Wohnen-Aktie habe im Zuge dessen ein neues Kaufsignal generiert. Durch den Ausbruch auf ein neues Rekordhoch habe die Aktie des Immobilienriesen weiteres Kurspotenzial freigesetzt. Das Motto heiße zwar jetzt "the sky is the limit", doch rein theretisch dei erst einmal ein Anstieg bis 47/48 Euro möglich, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.03.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:43,99 EUR -0,41% (25.03.2019, 15:40)