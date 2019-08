Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

31,13 EUR -1,11% (14.08.2019, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

31,15 EUR -2,04% (14.08.2019, 11:19)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (14.08.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Die Vertragsmieten seien in Q2/2019 um 6,2% auf 206,4 (Vj.: 194,4) Mio. Euro und damit nur leicht unterhalb der vom Markt erwarteten 207,0 Mio. Euro gestiegen. Das FFO I habe sich um 10,5% auf 139,2 (Vj.: 126,0) Mio. Euro verbessert. Auch das EBITDA (180,4 (Vj.: 161,9; Marktkonsens: 182,0) Mio. Euro) habe deutlich über dem Vorjahreswert gelegen. Anzumerken sei jedoch, dass das y/y-Wachstum des EBITDA im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2019: +11,4% y/y; Q1 2019: +25,5% y/y) auf ein deutlich geringeres Ergebnis aus Verkauf (saisonal bedingt: Q2 2019: 3,7 Mio. Euro; Q1 2019: 19,9 Mio. Euro; Q2 2018: 4,2 Mio. Euro) zurückzuführen sei. Die Folge des Berliner Mietendeckels, der ab 2020 für fünf Jahre anstehe, sei nach den Kursrückgängen seit Bekanntgabe jetzt im Kurs eskomptiert.In den letzten vier Wochen habe die Aktie den DAX sogar leicht outperformen können. Zwar treffe die Deutsche Wohnen der Mietendeckel schwerer als die Wettbewerber, aber in Analysten-Schätzungen seien die Auswirkungen bereits weitestgehend verarbeitet. Aktuell werde das Portfolio erheblich in anderen Regionen erweitert. Das Jahresziel für 2019 (FFO I: 535 Mio. Euro) sei bestätigt worden.Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, passt seine Prognosen aufgrund der geänderten Aktienanzahl (2019e EPS: 4,41 (alt:4,51) Euro; 2020e EPS: 4,02 (alt: 4,12) Euro) an und senkt sein Kursziel erneut von 37,00 auf 35,50 Euro und belässt sein Votum bei "halten" für die Aktie. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: