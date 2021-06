Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (11.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Deutsche Wohnen sollte von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) für 18 Mrd. Euro übernommen werden. Gestern sei bekannt geworden, dass Paul Singer bei der Deutsche Wohnen SE mit 3% eingestiegen sei. Das sei ein sehr umtriebiger Hedgefonds-Manager, der sich ganz gerne in solche Übernahmeszenarien kaufe und versuche, vom Käufer mehr Geld rauszueisen, wenn er der Meinung sei, dass hier gerade ein Schnäppchen gemacht werden solle. Hier deute sich an, dass es in die gleiche Richtung gehen könnte. Das dürfte für die Aktionäre von Deutsche Wohnen gut sein, weil sie unter Umständen ein bisschen mehr bekommen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:51,78 EUR +0,47% (11.06.2021, 09:57)