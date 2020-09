Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2020 insgesamt rund 165.000 Einheiten, davon 162.200 Wohneinheiten und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen SE ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (17.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Der Berliner Senat habe das Volksbegehren "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" für rechtlich zulässig erklärt. Würden im nächsten Jahr ausreichend Unterschriften zusammenkommen, folge ein Volksentscheid. Die Aktionäre des DAX-Aufsteigers und zweitgrößten deutschen Wohnungskonzerns müssten aber jetzt nicht in Panik verfallen. Es gebe eine Hintertür.Wie die Senatsverwaltung für inneres und Sport am Donnerstagmittag mitgeteilt habe, sei das Volksbegehren formal zulässig, da eine ausreichende Zahl von Unterstützungsunterschriften vorliege. Jedoch wäre das Volksbegehren im Erfolgsfall für den Senat formal unverbindlich, das heiße, es werde nicht gleich Gesetz.Unabhängig von den Erfolgsaussichten könnte sich Berlin eine Enteignung der Wohnungsunternehmen (mit mehr als 3.000 Einheiten) wohl ohnehin nicht leisten. Das Volksbegehren zeige aber die hohe Unzufriedenheit in der Stadt mit der Mietpreisentwicklung dem verfügbaren Angebot. Mietendeckel und Enteignung würden aber als der falsche Weg erscheinen, da Berlin die Privatwirtschaft brauche, um der Wohnungsnot zu begegnen.Nach zehn Jahren Boom auf dem Wohnungsmarkt scheine immer noch kein Ende in Sicht. Zwar werden die Steigerungsraten wegen Corona und Mietendeckel nicht mehr so üppig ausfallen, die Tendenz zeigt aber weiter nach oben, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link