Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

52,76 EUR 0,00% (03.08.2021, 12:31)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF





Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (03.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF).Im Rahmen einer Pressemitteilung hätten Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) und Deutsche Wohnen am Sonntag (01.08.) mitgeteilt, dass nach dem Scheitern des letzten Übernahmeangebots durch Vonovia (52,00 Euro je Deutsche Wohnen-Aktie in bar) nun ein leicht verbessertes neues Angebot von 53,00 Euro je Deutsche Wohnen-Aktie in bar präsentiert werde. Voraussetzung dafür sei, dass die BaFin die übliche einjährige Sperrfrist nach einem gescheiterten Übernahmeangebot in diesem Fall aussetze und das neue Angebot genehmige, wovon Lennertz zum jetzigen Zeitpunkt ausgehe. Dieser Schritt sei von Lennertz bereits erwartet worden, da sich beide Unternehmen auch nach dem Scheitern des ersten Angebots am 21.07. weiterhin stark dafür ausgesprochen hätten, dass eine Fusion in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage (z.B. mögliche Teilenteignung der Deutsche Wohnen in Berlin; mögliche bundesweite Lösung zur Begrenzung der Mietpreise) sinnvoll sei. Zudem habe Vonovia die Prüfung eines verbesserten Angebots angekündigt. Unter Berücksichtigung, dass beim letzten Angebot nur 2,4 Pp zur Mindestannahmeschwelle von 50% gefehlt hätten, gehe der Analyst davon aus, dass das neue Angebot erfolgreich sein werde.Bei einem von uns erwarteten positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% lautet das Rating für die Deutsche Wohnen-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 52 Euro auf 53 Euro (Höhe des angekündigten Vonovia-Übernahmeangebots (bisher: mod. Gordon-Growth-Modell)) erhöht. (Analyse vom 03.08.2021)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:52,76 EUR -0,08% (03.08.2021, 12:28)