ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 31. Dezember 2020 insgesamt rund 155.400 Wohn- und 2.900 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR 250 und DAX 50 ESG geführt. (17.06.2021/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Davidson Kempner European Partners, LLP reduziert Short-Position in Aktien der Deutsche Wohnen SE:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Davidson Kempner European Partners, LLP legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Engagement in den Aktien des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ein.Der in London, UK, beheimatete Hedgefonds Davidson Kempner European Partners, LLP hat am 16.06.2021 seine Short-Position von 0,57% auf 0,47% der Aktien der Deutsche Wohnen SE abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Deutsche Wohnen SE-Aktien:0,65% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (02.12.2016)0,60% SYQUANT CAPITAL (11.06.2021)0,55% SUNRISE PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP (06.12.2013)0,47% Davidson Kempner European Partners, LLP (16.06.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Deutsche Wohnen-Aktien auf mindestens 2,94%.Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: