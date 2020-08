Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

43,86 EUR -0,54% (10.08.2020, 12:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

43,92 EUR -0,50% (10.08.2020, 12:59)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 31. März 2019 insgesamt 167.100 Einheiten, davon 164.400 Wohneinheiten und 2.700 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (10.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) unter die Lupe.Vonovia, der größte deutsche Wohnungskonzern, habe in der Vorwoche starke Quartalszahlen präsentiert. Die Aktie sei in der Folge auf ein neues Rekordhoch gestiegen und habe auch den direkten Konkurrenten Deutsche Wohnen mit nach oben gezogen. Am Donnerstag sei die Nummer zwei der Branche mit seinen Zahlen an der Reihe.Wie schon Vonovia dürfte die Deutsche Wohnen sehr solide Quartalszahlen vorlegen. Die Corona-Krise dürfte kaum eine Rolle gespielt haben, genauso wie der Mietendeckel in Berlin. Wichtiger sei allerdings der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.Spannend sei trotzdem, was sich in der Bundeshauptstadt tue. Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" habe im Streit um ein Volksbegehren ein Etappenziel erreicht. Es werde demnach im kommenden Jahr eine Abstimmung geben, ob die großen privaten Wohnungskonzerne enteignet werden sollen. Ein positives Begehren führe allerdings nicht automatisch zu einem Gesetzentwurf. Es sei dann ein "sonstiger Beschluss", mit dem die Initiative den Senat politisch unter Druck setzen, aber nicht zur Enteignung von Immobilienkonzernen zwingen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: