Kurzprofil Deutsche Wohnen AG:



Die Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. Dezember 2016 insgesamt 160.200 Einheiten, davon 158.000 Wohneinheiten und 2.200 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600 und GPR 250 geführt. (10.07.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) charttechnisch unter die Lupe.Im Verlauf der bemerkenswerten Rally seit November 2008 habe die Deutsche Wohnen-Aktie zuletzt sogar das Hoch vom Mai 2006 bei 34,49 EUR temporär überwinden können. Dennoch würden derzeit die Risiken überwiegen. Schließlich drohe das Immobilienpapier auf Basis der Hochs von August 2016 und Juni 2017 bei 35,40/35,59 EUR ein klassisches Doppeltopp auszubilden. Durch das Rebreak des 2006er-Hochs aber vor allem durch den Bruch des steilen Haussetrends seit dem letzten Quartal vergangenen Jahres (akt. bei 33,05 EUR) habe die Toppbildungsgefahr zuletzt sogar nochmals an Konturen gewonnen.die quantitativen Indikatoren würden aktuell zur Vorsicht mahnen. Ins Auge würden dabei die negativen Divergenzen stechen, welche beispielsweise der RSI und der MACD ausgeprägt hätten. Letzterer habe in der abgelaufenen Woche darüber hinaus ein neues Ausstiegssignal generiert, indem er seine Signallinie von oben nach unten durchschnitten habe. Ein erstes Korrekturziel stecke nun das Apriltief bei 30,33 EUR ab, ehe der langfristige Aufwärtstrend seit Sommer 2009 (akt. bei 28,77 EUR) wieder ins Blickfeld rücke. Der o. g. steile Aufwärtstrend biete sich als Absicherung für mögliche neue Short-Positionen an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.07.2017)Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:32,51 EUR -0,46% (07.07.2017, 17:35)