Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

37,45 EUR -1,29% (12.04.2018, 15:38)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

37,44 EUR -1,23% (12.04.2018, 15:43)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF



Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen SE (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indices EPRA/NAREIT, STOXX® Europe 600 und GPR 250 geführt. (12.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen AG (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) zu halten.Die Deutsche Wohnen AG habe im Geschäftsjahr 2017 Mieterlöse in Höhe von EUR 744,2 Mio. erzielt, die damit um 5,6% über dem Niveau der Vorjahresperiode von EUR 704,5 Mio. gelegen hätten. Dementsprechend stärker sei auch das Ergebnis aus der Wohnungsbewirtschaftung mit EUR 612,8 Mio. nach zuvor EUR 586,4 Mio. im Jahresvergleich ausgefallen. Das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien habe sich aufgrund eines geringeren Transaktionsvolumens um 7,4% von EUR 54,3 Mio. auf EUR 50,3 Mio. verschlechtert.Aus dem Bereich Pflege und Betreutes Wohnen sei dank der Akquisitionen im letzten Geschäftsjahr ein erheblich gestiegener Ergebnisbeitrag in Höhe von EUR 48,0 Mio. (Vorjahr: EUR 16,8 Mio.) generiert worden. Die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl FFO (Funds from Operations) habe einen um 12,6% (7,9% je Aktie) höheren Wert von EUR 432,3 Mio. (EUR 1,23 je Aktie) gegenüber EUR 383,9 Mio. (EUR 1,14 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der FFO II (FFO zzgl. Ergebnis aus Verkäufen) habe sich auf EUR 482,6 Mio. (EUR 1,37 je Aktie) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 438,2 Mio. (EUR 1,30 je Aktie) verändert.Angesichts der günstigen Rahmenbedingungen trotz der bereits anspruchsvollen Bewertungen bestätige Seufert das Sektor-Rating mit "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link