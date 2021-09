Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat sich im Frühjahr spürbar von den Belastungen der zweiten Welle im letzten Winter erholen können, so die Analysten der Nord LB.



Das reale BIP habe saisonbereinigt um 1,6% gegenüber dem Vorquartal zugelegt, die Jahresrate mache einen großen Sprung auf 9,4% Y/Y. Allerdings gehe dies maßgeblich auf einen Basiseffekt zurück. Der Rücksetzer aus dem ersten Quartal habe bis zur Jahresmitte jedoch noch nicht ganz wieder aufgeholt werden können, obwohl die Voraussetzungen für einen schnelleren Aufholprozess durchaus gegeben gewesen seien. Mit rückläufigen Infektionszahlen und dem Ende des Lockdowns hätten im Frühjahr vor allem die von der Pandemie besonders betroffenen Sektoren ihre wirtschaftliche Aktivität massiv steigern können. In der Tat habe neben den staatlichen Ausgaben (+1,8% Q/Q) vor allem der wieder anspringende private Konsum (+3,2% Q/Q) zum Wachstum beigetragen. Allerdings sei die Industrie, genauer gesagt die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe, durch Liefer- und Materialengpässe sowie gestörte Wertschöpfungsketten ausgebremst worden.



Vor allem im für die deutsche Wirtschaft so wichtigen Fahrzeugbau hätten sich Knappheiten negativ bemerkbar gemacht. Nach Angaben des VDA seien Knappheiten bei Halbleitern aktuell der entscheidende Engpassfaktor und somit verantwortlich für die trotz guter Nachfrage nur schleppende Entwicklung der Produktionszahlen. Aber auch bei weiteren Vorleistungen und Rohstoffen halte das Knappheitsproblem an und belaste die Unternehmen in der Industrie und im Bausektor, was sich inzwischen auch in teils erheblich gesteigerten Erzeugerpreisen niederschlage. Die Produktion könne weiterhin nicht mit der zügig angesprungenen Nachfrage mithalten. Entsprechend stark seien in den vergangenen Monaten die Lager geräumt worden und dennoch sei der Auftragsbestand auf ein neues Rekordhoch geklettert. Im Juli habe er bereits 19,8% über dem Vorkrisenniveau gelegen. Die Auftragsreichweite betrage inzwischen durchschnittlich 7,2 Monate, bei den Herstellern von Investitionsgütern sogar 10,0 Monate - Tendenz steigend. (Ausgabe Oktober 2021) (20.09.2021/ac/a/m)





