Arbeitsmarkt zeigt sich sehr robust



Der Arbeitsmarkt habe sich im Winterhalbjahr 2020/2021 trotz des Pandemiegeschehens und der Eindämmungsmaßnahmen als außerordentlich stabil erwiesen. "Die Anpassung an die verringerte Wirtschaftsleistung erfolgte über eine Verringerung der Arbeitszeit, insbesondere über das Instrument der Kurzarbeit", schreiben die Fachleute. Beschäftigung und Arbeitslosigkeit seien dagegen nahezu konstant geblieben. Die Bundesbank geht davon aus, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt bereits im laufenden Sommerhalbjahr im Zuge der wirtschaftlichen Erholung deutlich verbessern wird. Im Laufe des Jahres 2022 dürfte die starke gesamtwirtschaftliche Nachfrage den Arbeitsmarkt weiter beleben und damit die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung über ihr Vorkrisenniveau steigen lassen. Im letzten Jahr des Projektionszeitraums dürften zunehmend Angebotsengpässe am Arbeitsmarkt entstehen. Vor diesem Hintergrund rechnet die Bundesbank 2023 mit wieder spürbar höheren Steigerungen der Tariflöhne.



Staatsfinanzen stützen Wirtschaft



"Die Staatsfinanzen stützen auch im laufenden Jahr die Wirtschaft erheblich", schreibt die Bundesbank. Das Defizit im Staatshaushalt steige dabei im laufenden Jahr weiter auf über 5 Prozent des BIP, die Schuldenquote auf über 70 Prozent. In den kommenden Jahren würden sie dann jeweils wieder deutlich sinken. Denn mit Überwindung der Krise laufen die meisten staatlichen Corona-Maßnahmen und die Budgetlasten durch den Wirtschaftseinbruch wieder aus.



Pandemie-bezogene Unsicherheit wegen Impfkampagne gesunken



Der Fortgang der Pandemie und ihre gesamtwirtschaftlichen Folgen seien weiterhin schwer einzuschätzen, heißt es in dem Bericht. "Vor allem dank der laufenden Impfkampagne ist die Unsicherheit hier aber bereits erheblich gesunken." Sollte das Virus auf eine Weise mutieren, welche die Wirksamkeit der Impfstoffe substanziell reduziere, könne es im Projektionszeitraum zu größeren Rückschlägen kommen. Diese Gefahr sei umso größer, je länger es dauere, die Pandemie weltweit zu bezwingen. Neben einer schwächeren Auslandsnachfrage könnten dann auch wieder unmittelbare Schutzvorkehrungen im Inland die deutsche Wirtschaft beeinträchtigen.



Auf der anderen Seite sehen die Konjunkturexpertinnen und -experten auch die Möglichkeit, dass die pandemiebedingten Belastungen für die Wirtschaft noch schneller nachlassen. Darüber hinaus könnte der Aufschwung auch dann noch stärker ausfallen, falls sich die während der Pandemie aufgestaute Nachfrage früher und insgesamt stärker entlädt als erwartet. So wäre es möglich, dass beispielsweise die privaten Haushalte die während der Pandemie zusätzlich gebildeten Ersparnisse rascher oder in größerem Umfang für Konsumzwecke ausgeben. In einem solchen Fall könnte auch der Preisanstieg höher ausfallen. Zudem könnten sich die Inflationserwartungen der Wirtschaftsakteure - ausgelöst durch die in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwarteten, außergewöhnlich hohen Teuerungsraten - verschieben. Dies würde möglicherweise zu einem geänderten Lohn- und Preissetzungsverhalten und dadurch weiteren Aufwärtsdruck auf die Preise führen. (11.06.2021/ac/a/m)





