Dass sich die Konjunkturschwäche bis zuletzt fortgesetzt habe, sei insbesondere durch die gruseligen Dezember-Zahlen noch einmal unterstrichen worden. Vor allem der massive Einbruch der Industrieproduktion um 3,5% gegenüber dem Vormonat - der stärkste Monatsrückgang seit 2009 - und die trotz Aufwärtsrevision noch immer stark rückläufigen Einzelhandelsumsätze (-2,0% M/M) hätten den Jahresausklang verhagelt. Auf Basis der ursprünglich noch schwächeren Einzelhandelsumsätze habe die Mehrzahl der Prognosemodelle der Analysten sogar eher auf eine leichte Schrumpfung des BIP im Schlussquartal 2019 hingedeutet. Mit der Stagnation würden ihnen nun immerhin vorerst neue Debatten erspart bleiben, ob die deutsche Wirtschaft in eine technische Rezession abgleiten könnte. Immerhin sei auch der Ausblick für das laufende erste Quartal 2020 nicht besonders rosig und temporär negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsleistung durch das in China grassierende Coronavirus (COVID-19) könnten derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Die Konjunkturerwartungen hätten nach ermutigenden Zahlen in den Vormonaten im Februar einen empfindlichen Rücksetzer hinnehmen müssen. Die ZEW-Erwartungskomponente sei deutlich auf 8,7 Saldenpunkte zurückgegangen. Parallel hätten die Umfrageteilnehmer auch die aktuelle Lage schlechter als im Vormonat beurteilt, der Saldenwert sei von -9,5 auf -15,7 Punkte gesunken. Anders als noch bei der Umfrage von Sentix Anfang Februar hätten offensichtlich die Sorgen über die Folgen der Coronavirus-Epidemie einen starken Dämpfer für das Sentiment bewirkt. Und in der Tat stelle die aktuelle Epidemie mit dem Coronavirus (COVID19) die größte Unsicherheit für die Konjunkturprognose dar. Berücksichtige man zusätzlich zu den ohnehin nicht gerade erbaulichen Vorgaben für das erste Quartal die möglichen Auswirkungen durch das Coronavirus, so drohe auch zum Jahresauftakt ein weiteres sehr schwaches Quartal, vielleicht sogar mit einer leicht schrumpfenden Wirtschaftsleistung.



Hierbei müsse aber auch betont werden, dass auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten nicht nur die direkten Folgen für China, sondern vor allem die Spillover-Effekte für Europa und Deutschland alles andere als verlässlich quantifizierbar seien. Es zeichne sich aber ab, dass die erhoffte Erholung der Weltwirtschaft erneut um zumindest ein bis zwei Quartale verzögert werde. Auf den ersten Blick mache zwar der Anstieg des PMI Industrie im Februar auf 47,8 Punkte Hoffnung. Dieser gehe aber auf den Teilindex Lieferzeiten zurück, was in diesem Fall eher ein Signal für zukünftige Probleme durch Lieferverzögerungen aus China sei. Zudem seien die Exporterwartungen deutlich zurückgegangen. Die jüngsten Entwicklungen würden noch einmal verdeutlichen, wie fragil die konjunkturelle Entwicklung sei. Zwar gebe es insbesondere von den Stimmungsindikatoren Hinweise auf eine leichte Erholung nach der Bodenbildung im zweiten Halbjahr - allerdings bleibe die Konjunktur für Schocks und politisches Störfeuer anfällig.



Selbst wenn eine baldige Eindämmung des Coronavirus gelingen und nachhaltige Produktionsausfälle abgewendet werden sollten, würden diverse Belastungsfaktoren bestehen bleiben: Die anhaltende Schwäche in der Industrie, die erkennbar verhärteten Fronten vor den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien sowie die Politik Donald Trumps würden das Unsicherheitslevel hoch halten und dürften zumindest temporär immer wieder auch die Finanzmärkte bewegen. Das deutsche BIP-Wachstum werde in diesem Jahr trotz eines positiven Arbeitstageeffekts in 2020 voraussichtlich kaum mehr als 1% betragen. (Ausgabe vom 21.02.2020) (24.02.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hat die reale Wirtschaftsleistung im vierten Quartal stagniert, so die Analysten der Nord LB.Insofern sei die tatsächliche Entwicklung offenbar hinter dem in Aussicht gestellten leichten Wachstum zurückgeblieben, das die Wiesbadener Statistiker anlässlich der Vorstellung der Jahres-BIP-Ergebnisse für 2019 Mitte Januar als erste Indikation gegeben hätten. Allerdings sei das BIP-Wachstum für das Sommerquartal leicht aufwärts revidiert worden. Insgesamt ergebe sich somit für das Gesamtjahr 2019 ein reales Wirtschaftswachstum von 0,6%. Die Unterstützung durch den privaten und öffentlichen Konsum habe im vierten Quartal deutlich nachgelassen. Bei den Investitionen würden weiterhin die Bauten stützen, während die Unternehmen erneut erheblich weniger in Ausrüstungen investiert hätten. Die Nettoexporte hätten ebenfalls leicht gebremst, was angesichts der wertmäßigen Export- und Importentwicklung etwas überraschend gewesen sei.