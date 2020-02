Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaftsleistung hat im vierten Quartal 2019 nicht zunehmen können, berichten die Analysten der Nord LB.



Wegen der schwachen Dezember-Zahlen für die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze habe sich lediglich eine Stagnation des realen BIPs ergeben. Für den kurzfristigen Ausblick stelle vor allem der Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) die große Unbekannte dar. Derzeit würden die Analysten davon ausgehen, dass zwar Chinas Wirtschaftsleistung im ersten Quartal stark abbremse, allerdings gefolgt von Aufholeffekten in den Folgequartalen. Größere negative Auswirkungen in Europa wären bei nachhaltigen Störungen von Lieferketten zu befürchten. Zumindest verzögere sich die globale Erholung weiter. Für die deutsche Wirtschaft sei trotz eines positiven Arbeitstageeffekts kaum mehr Wachstum als 1,1% in 2020 möglich. (14.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.